Susan Santos regresa a Badajoz con una invitación doble para este sábado: concierto y clase magistral en el López de Ayala

Se acerca una de las citas musicales más esperadas. Susan Santos, referente del blues rock y unas de las artistas extremeñas con mayor proyección internacionales, regresa a Badajoz con un nuevo trabajo bajo el brazo y una doble propuesta para este sábado: un concierto y una clase magistral en el teatro López de Ayala.

La cantante y guitarrista vuelve a su ciudad natal de la mano del Club de Conciertos de Badajoz para presentar 'Camino Diablo'. A las 13.30 horas, ofrecerá una clase magistral dirigida a músicos, estudiantes y aficionados, con los que compartirá técnicas y experiencias. En encuentro se celebrará en el cafetín y las entradas cuestan 10 euros.

Por la noche, se subirá al escenario de la terraza de verano. A partir de las 21.00 horas, Juanjo Pozo Dj Set ofrecerá una selección musical en vinilo para abrir boca y pocos minutos después de las diez de la noche comenzará el concierto de Susan Santos, acompañada por bajo y batería. Al finalizar, de nuevo cogerá los mandos el dj hasta la medianoche. Las entradas están a la venta al precio de 15 euros.

La intensa actividad nacional e internacional de Susan Santos hace que no sea habitual poder disfrutar de sus directos en Badajoz, por lo que esta actuación se presenta como una oportunidad única para reencontrarse con una artista que ha construido una sólida carrera sobre los escenarios de Europa y América. Su prestigio traspasa fronteras y cuenta con el reconocimiento de músicos de referencia como Billy Gibbons, líder de ZZ Top, quien ha dicho de ella que "es una guitarrista con un magnetismo especial. Es una profesional absoluta, seria y solvente".

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Su último disco es un viaje sonoro que confirma su madurez artística y creativa, a través de un repertorio en el que conviven el rock de raíces, el country "más polvoriento" y las influencias americanas que han marcado su trayectoria. Es un trabajo en el que habla de libertad, de carreteras infinitas, de amor y de la necesidad de vivir intensamente cada momento. Además, el concierto incluirá una selección de los temas más destacados de sus anteriores proyectos.