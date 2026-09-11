El centro comercial Conquistadores de Badajoz cambia su imagen y anuncia nuevas tiendas

El centro comercial Conquistadores de Badajoz no se va a dejar morir. Al contrario, los responsables de las instalaciones quieren darle un nuevo impulso, que comenzará con la renovación de su imagen y la puesta en marcha otras mejoras, además de anunciar ya la presencia de nuevas marcas que irán los ocupando los locales ahora vacíos.

En la actualidad, en el centro hay al menos ocho locales sin uso. El principal síntoma de declive se produjo a finales de julio pasado, cuando desaparecieron definitivamente las salas de cine, que funcionaban en la última planta. El número de espectadores había ido bajando y los resultados no cuadraban. Con anterioridad, había cerrado el gran bazar chino, que ocupaba buena parte de la planta baja y que había contribuido también a dar identidad al centro comercial. En esta planta solo sobrevive el supermercado Spar.

En la planta primera también hay locales vacíos, aunque sigue abierto Burguer King y Wok Buffet. Enfrente se anuncia la apertura de un restaurante coreano, en el espacio donde funcionaba un japonés, que fue uno de los primeros de Badajoz en tener robots que servían la comida a los clientes. La planta de arriba tiene cortado el acceso de las escaleras mecánicas. Allí estaban los cines. Además, en las dos plantas en uso funcionan dos fotomatones y tres puntos de recogida y entrega de paquetes. No hay más.

Fachada actual del centro comercial. / David Guilherme

Este centro comercial, que funciona desde 1999 en la margen derecha de Badajoz, está gestionado por Arker y es propiedad de Grupo Edética, que han anunciado a través de un comunicado que las instalaciones inician ahora una nueva etapa con el lanzamiento de una nueva identidad corporativa. "El cambio de logotipo representa -señala el comunicado- el primer cambio visible de un proceso de transformación más amplio para el centro comercial". Según los responsables, esta transformación permitirá ofrecer nuevas experiencias a sus clientes, basadas en la modernidad, la cercanía, la conexión con la zona y la mayor variedad de operadores y servicios.

Nuevas marcas y operadores

Los responsables del centro destacan entre las principales características del Conquistadores su accesibilidad (tiene ascensores y escaleras eléctricas), la comodidad de los espacios y su servicio de aparcamiento gratuitos, con plazas en el exterior y también cubiertas.

Avanzan al mismo tiempo que este cambio de identidad es el primer paso de un proyecto de renovación más amplio, que ya ha comenzado con mejoras estructurales y continuará desarrollándose durante los próximos meses. En este proceso, el centro incorporará "mejoras en sus instalaciones, servicios y espacios comunes, adaptándose a la evolución de los hábitos de consumo y ocio".

Aprovechan para anunciar que próximamente desvelarán las nuevas marcas y operadores que se incorporarán al Conquistadores. "Estas novedades transformarán por completo su propuesta comercial, de ocio y restauración".