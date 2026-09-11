CIEM, Tomás González o Susana Valiño, entre los ganadores de los II Premios al Trabajo Autónomo de Badajoz

El proyecto 'Esencia Dorada', Esther y José Miguel Ortiz, Susana Valiño, Tomás González García y CIEM recibirán los II Premios al Trabajo Autónomo de la provincia de Badajoz, que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) entregará el próximo miércoles, 16 de septiembre, en la capital pacense.

Unos premios con los que ATA quiere reconocer "el esfuerzo, la trayectoria y la contribución" de los autónomos al desarrollo económico y social de la provincia.

En ese sentido, la presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, ha destacado que el colectivo de autónomos "ha dado pasos de gigante en los últimos años en materia de digitalización y modernización", pero según ha apuntado "sigue siendo fundamental consolidar los servicios de acompañamiento, tutorización y capacitación tecnológica adaptados a la realidad de cada sector", ha dicho.

"El trabajo autónomo da vida a nuestra provincia, vertebra nuestros pueblos, protagoniza el empleo y forma parte de la economía real", por lo que la presidenta de ATA ha aseverado que "hay que darle su sitio y visibilizar los proyectos que marcan el camino", de ahí la organización de la segunda edición de estos premios.

Convenio entre Diputación y ATA

Este galardón, que se entregará a las 20.30 horas en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, se enmarca dentro de las actuaciones del proyecto 'Fomento del Emprendimiento y el Autoempleo: Digitalízate Badajoz II', fruto del convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y ATA Extremadura.

En concreto, el Premio al Trabajo Autónomo Rural se entregará a Esther y José Miguel Ortiz Macías, por su trabajo al frente de la empresa familiar Excarbri S.L., fundada en 1995 en Valverde de Leganés, mientras el Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora irá al proyecto 'Esencia Dorada', que consiste en la creación y la posterior comercialización e instalación de colmenas inteligentes para los apicultores.

El Premio a la Trayectoria Empresarial lo recibirá Tomás González García, de Fregenal de la Sierra, por ser "referente en el sector del ibérico desde 1989", mientras que el Premio a la Mujer Autónoma del Año será para Susana Valiño Álvarez, titular de Talavera Oil, empresa fundada en 1994 de Talavera la Real.

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Finalmente, el Premio Apoyo Institucional al Emprendimiento se entregará a la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de Badajoz (CIEM).