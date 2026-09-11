Encuentran muerto en su domicilio de Badajoz al periodista Juan Vega

Vivía en un piso de la calle Rafael Lucenqui de Badajoz y la noche del jueves, sobre las 21.30 horas, fue hallado muerto por la Policía Nacional, cuyos agentes se presentaron en la vivienda tras el aviso de un vecino. Todo apunta a muerte natural.

Se trata del periodista pacense Juan Vega Franco. Tenía 70 años y se prejubiló en 2009 de RNE, donde aprobó la oposición en 1984. Estuvo 25 años trabajando para la cadena pública, hasta que pudo acogerse al Expediente de Regulación de Empleo que le permitió prejubilarse.

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Nacido en Badajoz en 1956, trabajó en la emisora de radio pública en Canarias, concretamente en Santa Cruz y en Las Palmas de Gran Canaria, entre los años 1981 y 1998. Aunque su vocación inicial fue ser médico, tanto le gustaba el cine que optó por matricularse en la Facultad de Ciencias de la Información. Su primer contacto con la radio tuvo lugar durante el servicio militar, poniendo voz a 'La hora del soldado'. Trabajó además en la Ser en Madrid.