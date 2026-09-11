Gallardo rechaza que su inhabilitación trascienda de la Diputación de Badajoz: "La petición de Hazte Oír es desmesurada"

El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, condenado por dos delitos de prevaricación administrativa en el conocido como caso David Sánchez, se ha opuesto a que, como solicita Hazte Oír, su condena de inhabilitación para ejercer cargo público trascienda el ámbito de la institución provincial. "Es una petición desmesurada", argumenta su abogado, Juan José Torres.

Esta acusación popular, en el trámite de aclaraciones a la sentencia, ha solicitado a la Audiencia de Badajoz que la inhabilitación se extendiera a otros cargos análogos, a ser funcionario general y para contratar o trabajar en cualquier Administración durante el tiempo de la condena lo que, en el caso de que se declare firme el fallo, le cerraría las puertas a todo tipo de puesto o vinculación laboral con cualquier organismo público durante 18 años. "Si es culpable, será al cargo del presidente de la Diputación de Badajoz u otro análogo, no a contratar con la Administración pública; eso sería una barbaridad", afirma Torres.

En este sentido, su defensa, en el escrito de alegaciones que ha presentado este mismo jueves, sostiene que esta petición "rebasa con creces" el ámbito de la pena del artículo 42 del Código Penal y entiende que no puede ser atendida por el tribunal, porque la inhabilitación especial que regula, a la hora de ser definida en cuanto a su extensión, ha de conectarse "con la función raíz o actividad qué está en el origen del delito, no con los desempeños puramente ocasionales". Torres justifica así la "clara improcedencia" de la solicitud de Hazte Oír.

Del mismo modo, en su escrito, rechaza, también por "improcedente", la petición de otras de las acusaciones populares, en este caso Manos Limpias, en cuanto a la reserva de acciones penales frente a Gallardo sobre los hechos relativos a la contratación de Luis Carrero, exasesor de Moncloa y amigo personal del hermano del presidente del Gobierno, como Jefe de Sección de Centros y Programas Transfronterizos, por los que el expresidente de la diputación no fue enjuiciado, ya que no se le informó de su imputación ni tomó declaración sobre los mismos en la fase de instrucción.

"Las reservas de acciones penales ni dan ni quitan derechos, con lo que, de ser posible ahora ejercerlas ahora frente al señor Gallardo Miranda (algo que negamos, por lo demás), no necesitaría ser expresado en la sentencia", alega su defensa.

Alegaciones de David Sánchez

Por su parte, David Sánchez, en sus alegaciones a las aclaraciones a la sentencia, ha mostrado su "expresa e íntegra adhesión" a la petición de Manos Limpias, que ha solicitado al tribunal que deje constancia de que esta acusación popular, a diferencia de las otras seis, no modificó sus conclusiones en cuanto a la participación del hermano del presidente del Gobierno en la dotación de la plaza de Coordinador de los Conservatorios, hecho por el que no fue juzgado al considerar el tribunal que el delito de aceptación de nombramiento ilegal estaba prescrito. Sánchez fue condenado a 9 años de inhabilitación por el cambio de denominación del citado puesto al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

"La maniobra fraudulenta del resto de las acusaciones que se denuncia en la sentencia no es extensible a la dirección letrada de Manos Limpias", expone su defensa, Emilio Cortés. En este sentido, añade que esa postura "leal con el proceso y coherente no se confunda con la de aquellas acusaciones que pretendían conseguir, con abuso flagrante del derecho, sortear arteramente los efectos de esa causa en extinción de la responsabilidad criminal con una modificación tan infundada como improcedente", alega en su escrito el abogado.

Plazos

Las alegaciones a las aclaraciones de sentencia ya están sobre la mesa del tribunal, que ahora debe dictar auto de aclaración (puede dar respuesta o no, según estime). Una vez que este último sea notificado a las partes, comenzará a contar el plazo de 10 días para presentar los recursos de apelación contra la sentencia de la Audiencia de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Según ha podido saber este diario, una de las acusaciones populares, Vox, ya lo tiene preparado y ha dado traslado previo a los procuradores, aunque aún no puede ser admitido a trámite.

La previsión es que los recursos lleguen al TSJEx en octubre y que puedan estar resueltos a principios del próximo año.

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Aquí no acabará el recorrido de esta causa que arrancó en junio de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias, pues queda la vía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, una vez que este se pronuncie, la de amparo ante el Constitucional.