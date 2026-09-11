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Habrá Rastro de Artesanía y Antigüedades este sábado en el Casco Antiguo de Badajoz

Desde l 10.00 a las 14.30 horas

Cartel anunciador.

Cartel anunciador. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

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L. C. B.

Badajoz

El Rastro de Artesanía y Antigüedades del Casco Antiguo de Badajoz vuelve mañana sábado, 12 de septiembre, para tranquilidad de quienes no suelen faltar a esta cita ya arraigada en el centro histórico de la ciudad. Vuelve y no lo hace el primer sábado de mes, como es habitual, porque en esta fecha coincidía con la celebración de las actividades de La Noche en Blanco, que requerían horas y días de preparación.

El rastro está organizado por la la asociación de empresarios del barrio (Aecab). Los puestos se instalarán, como es habitual, en las calles San Juan, Moreno Zancudo, Encarnación y en la plaza Alta, para ofrecer a vecinos y visitantes productos hechos a mano, pintura, cerámica, antigüedades o juguetes, entre otros muchos artículos, entre ellos muchísimas curiosidades.

El horario del rastro es de 10.00 a 14.30 horas. La Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz invita a disfrutar de un paseo por el barrio alto, con familia o amigos, para descubrir su oferta comercial y gastronómica y aprovechar para encontrar algún «tesoro» y piezas únicas en los numerosos puestos.

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El Rastro de Artesanía y Antigüedades es una actividad consolidada en el calendario local y se ha convertido en una cita imprescindible para muchos ciudadanos.

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