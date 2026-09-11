Suceso
Herida una mujer de 62 años tras ser atropellada en Badajoz
El accidente se ha producido en la confluencia de las calles Grecia e Italia sobre las 12.00 horas
Una mujer de 62 años ha resultado herida este viernes tras ser atropellada por un vehículo en la barriada de Cerro de Reyes, en Badajoz.
Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el accidente se ha producido en la confluencia de las calles Grecia e Italia sobre las 12.09 horas.
Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una Unidad de Soporte Vital Básico (SVB) del Servicio Extremeño de Salud, además de efectivos de la Policía Local de Badajoz.
La mujer fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Badajoz en estado menos grave.
Según la información facilitada por el 112 de Extremadura, la víctima presenta lesiones y su estado ha sido calificado como menos grave.
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