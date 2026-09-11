Música compuesta por monjas de clausura, en la Catedral de Badajoz

Cita ineludible este domingo en Badajoz para los amantes de la música antigua y todos aquellos que quieran dejar acariciar sus oídos con las notas de un singular concierto integrado por obras compuestas por monjas que vivían en conventos de clausura.

Pérgamo Ensemble y la soprano canadiense Elisabeth Hetherington presentarán dentro del XXXI Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz el concierto que lleva por título ‘Filia Musicae', un programa que recupera y pone en valor la música compuesta en los conventos del Barroco italiano por monjas de clausura. El concierto tendrá lugar este domingo 13 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Catedral de Badajoz. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Integrado por el violonchelista Guillermo Turina y la clavecinista Eva del Campo, Pérgamo Ensemble cuenta en este proyecto con Elisabeth Hetherington, intérprete especializada en música antigua, contemporánea y moderna. Afincada en los Países Bajos, la soprano ha consolidado su carrera y ha recibido reconocimientos como el Dutch Classical Talent Award en 2020.

Con un estreno de una monja ursulina

Uno de los principales atractivos del programa es el estreno en tiempos modernos del 'Motete opus 12 número 4' de la monja ursulina Isabella Leonarda, procedente de un libro inédito hasta la fecha, al que Pérgamo Ensemble ha tenido acceso y cuyo ejemplar se conserva en el archivo de la Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

También recupera obra de Lucrezia Orsina Vizzana, que ingresó a los ocho años en el convento de Santa Cristina de Bolonia y publicó en 1623 un libro de motetes, algo poco habitual para una mujer de su época. Las críticas, especialmente desde la Iglesia, desembocaron en 1628 en la intervención militar y el cierre del convento, además de la prohibición de que continuara componiendo. Tras estos acontecimientos y problemas de salud, fue considerada loca.

El programa incluye además música de Chiara Margarita Cozzolani, que llegó a ser abadesa y defendió la práctica musical de las monjas frente a los intentos del arzobispo Alfonso Litta de limitarla, y a Rosa Giacinta Badalla, monja benedictina que publicó en Venecia, en 1684, una colección de motetes para voz solista.

¿Quiénes son?

Galardonados con el premio Sello FestClásica 2025 y con el Gran Premio del Jurado del VIII Concurso de Música Antigua de Gijón de 2019, Pérgamo Ensemble comenzó su actividad en el año 2016. Desde entonces ha realizado conciertos por España y Europa, participando en los ciclos y festivales más destacados, entre ellos el ciclo Sicut Sagittae de Nápoles (Italia), el Zelenka Festival de Praga (República Checa) o el Festival Internacional de Música Sacra del Teatro Sucre de Quito (Ecuador).

En febrero de 2021, protagonizó el documental publicado por Patrimonio Nacional ‘Stradivarius 1700. Un sueño real’, junto a la soprano Eugenia Boix, sobre la historia del violonchelo de la colección del Palacio Real de Madrid.

Sus miembros forman parte de agrupaciones nacionales e internacionales como la The Academy of Ancient Music, la Orquestra Barroca Catalana o Nereydas y han tocado con asiduidad con solistas de la talla de Gilles Colliard, Eugenia Boix, Christophe Coin, Manfredo Kraemer o María Hinojosa. En su catálogo interpretativo hay propuestas que aúnan la recuperación del patrimonio nacional injustamente olvidado por el paso de los siglos con algunos de los autores más laureados de los siglos XVII y XVIII.