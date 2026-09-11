De pilotaje de drones a 'yogalates': la Universidad Popular de Badajoz abre su plazo de inscripción para 50 cursos

La Universidad Popular de Badajoz (UPB) abre este jueves, 11 de septiembre, el plazo de preinscripción para su programación de actividades del curso 2026/2027, que incluye 50 cursos y un total de 832 plazas.

La nueva oferta, impulsada por el Ayuntamiento de Badajoz a través del Servicio de Emprendimiento, Empleo y Formación y de la Universidad Popular, reúne propuestas relacionadas con la formación, la cultura, la salud, los idiomas, la tecnología y las artes escénicas.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto desde este jueves a las 12.00 horas hasta el 28 de septiembre, a las 23.59 horas. Las solicitudes deben realizarse mediante el formulario habilitado por el Ayuntamiento de Badajoz y los listados provisionales se publicarán el 30 de septiembre.

Siete aulas temáticas

La programación para este curso se distribuye en siete aulas. El Aula de Desarrollo Personal incluye actividades como restauración de muebles, costura o patronaje, mientras que el Aula de Idiomas cuenta con diferentes niveles de inglés y portugués. A ellas se suma el Aula de Restauración, con distintos cursos de cocina.

Entre las propuestas del Aula de Salud y Bienestar figuran senderismo, bungee y total body, marcha nórdica, yogalates, que combina la disciplina del yoga y el pilates, o meditación.

La oferta artística incluye alfarería, bisutería y complementos, bordado, dibujo, escultura y manualidades. Por su parte, una de las novedades dentro del ámbito tecnológico es la formación en pilotaje de drones. El Aula de Artes Escénicas completa la programación con diferentes modalidades de baile, guitarra y teatro.

Los cursos se desarrollarán principalmente en las instalaciones de la Universidad Popular de Badajoz en la Plaza Alta, aunque también habrá actividades en las pedanías y en otros puntos de la ciudad cuando las características de cada materia lo requieran.

Español para extranjeros

Además de los cursos y talleres, la Universidad Popular mantiene otros servicios gratuitos, entre los que se encuentra Español para extranjeros, que permite aprender el idioma y acercarse a la cultura y las tradiciones locales.

Este servicio no requiere inscripción previa. Los interesados pueden acudir directamente a alguno de los horarios disponibles y la docente se encargará de orientarles y asignarles el grupo más adecuado según su nivel.

Las clases se imparten los lunes y miércoles de 9.00 a 11.00 y de 11.30 a 13.30 horas, así como los martes y jueves de 17.00 a 19.00 y de 19.00 a 21.00 horas.

Formación digital

La UPB dispone también de un Espacio Digital, situado en la segunda planta de su edificio, que proporciona formación y apoyo personalizado para mejorar las competencias digitales de los ciudadanos.

Entre otras cuestiones, ofrece ayuda para realizar gestiones por internet o elaborar un currículum digital y formación sobre administración electrónica, impresión 3D, inteligencia artificial generativa, correo electrónico, herramientas de Google y portales de empleo y emprendimiento.

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La concejala delegada, Elena Salgado, destaca que la programación mantiene la apuesta de la Universidad Popular por una formación accesible y vinculada a la vida cotidiana, combinando aprendizaje, cultura, participación y relaciones sociales mediante propuestas distribuidas por la ciudad y sus pedanías.