Quintana revela que el dispositivo contra las carreras ilegales está activo en todo Badajoz

Policía Local y Guardia Civil mantienen un dispositivo especial contra las carreras ilegales en Badajoz. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha abordado la proliferación de estas conductas de riesgo y carreras ilegales en distintos puntos de la ciudad, especialmente tras el último comunicado de este pasado jueves del Ayuntamiento de Badajoz donde, en una misma noche, interpusieron 59 denuncias y retiraron dos coches a la ITV.

Cuestionado sobre si la Guardia Civil mantiene el operativo permanente en la Plataforma Logística o si estas exhibiciones se continúan produciendo, el delegado del Gobierno ha insistido en que el despliegue de seguridad abarca varias zonas urbanas e interurbanas, manteniendo en secreto las zonas exactas de control para no restar efectividad a la vigilancia. "El dispositivo está en toda la ciudad. No decimos dónde lo tenemos porque, si lo compartimos, ellos lo sabrán", ha argumentado Quintana.

En este sentido, el representante del Ejecutivo central ha aclarado que la presión de la Policía Local y la Guardia Civil no se limita a las dos zonas de la ciudad en las que se han producido los incidentes. "El dispositivo de la Guardia Civil no está solo en la Plataforma Logística y el de la Policía Local no está solo en las inmediaciones del Nuevo Vivero", ha asegurado, además de remarcar que hay que "intentar atajarlo lo antes posible, en colaboración con la Policía Local".

Quintana ha admitido la dificultad de anticiparse a este tipo de convocatorias debido a la espontaneidad con la que actúan los organizadores de este tipo de eventos no autorizados. "Ya sabemos que quien decida hacer eso, decide hacerlo en un lugar y a una hora que desconocemos. Tienen esa ventaja. Por ello, lo que debemos hacer es tener la información oportuna para atacarlo inmediatamente", ha explicado.

Por ese motivo, el delegado del Gobierno ha reafirmado la decisión de no hacer públicas las ubicaciones de los controles y las áreas que se encuentran bajo vigilancia. "No vamos a decir dónde estamos nosotros sospechando que están, porque les estaríamos dando mucha información", ha concluido Quintana, haciendo hincapié en el compromiso de la Guardia Civil y la Policía Local de actuar con rapidez y de forma coordinada en cuanto se detecte alguna exhibición o carrera en cualquier punto de Badajoz.