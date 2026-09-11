Silvia González quiere encabezar al PSOE de Badajoz y reivindica una forma de gobernar "con los pies en la calle"

Silvia González ha confirmado lo que ya se conocía, opta a liderar las listas electorales del Partido Socialista en la ciudad para las próximas elecciones municipales. La secretaria general del PSOE de Badajoz y diputada en la Asamblea de Extremadura afronta las primarias socialistas con el objetivo de convertirse en la candidata del partido a la Alcaldía de Badajoz en 2027. Su precandidatura, explica, es "el culmen de un proceso que viene gestándose hace ya muchos años".

González ya fue número cuatro con Ricardo Cabezas en la anterior legislatura y número dos en la actual. Hace un año asumió además la Secretaría General de la agrupación local y la dirección política del Grupo Municipal Socialista de Badajoz. Su trayectoria comenzó en el movimiento vecinal de Ciudad Jardín, pasó por la política universitaria y continúa a través de su participación en colectivos de la ciudad.

Por ello, argumenta que este paso es como el final de "un camino de vida que me ha traído hasta aquí". Un "maravilloso camino de vida lleno de aprendizajes y experiencias", añade.

"Badajoz tiene que ser puesta en valor, se la mime, se la cuide"

González sitúa su proyecto en el conocimiento directo de la ciudad y sus vecinos: "Realmente la gente lo que quiere es que Badajoz sea puesta en valor, se la mime, se la cuide, de verdad", sostiene.

Su intención es trasladar esas demandas tanto al ayuntamiento como a la Asamblea de Extremadura, donde asegura que como diputada lleva "la voz de Badajoz a Mérida". Entre los asuntos que señala están la situación del Palacio de Congresos por el traslado del Centro de Salud de Los Pinos, lo que supone dicho traslado para la Orquesta de Extremadura o el estado de la Biblioteca Pública.

Su forma de entender la política municipal se resume en una frase: "No se trata de mirar a la ciudad desde el ayuntamiento. Se trata de mirar hacia el ayuntamiento, pero con los pies en la calle, en la ciudad, pateándola y estando con su gente".

Un proyecto que quiere construir con la militancia

La precandidata no quiere hablar de su proyecto antes de presentarlo a sus compañeros, pues son ellos quienes tienen que valorarlo y votarlo en las primares: "Con ellos hay que tener el encuentro, el intercambio de información y en un futuro, juntos y juntas, crear ese proyecto de ciudad que será después nuestro programa electoral", explica.

Silvia González, precandidata a la alcaldía de Badajoz por el PSOE, tras la entrevista en La Crónica de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Asegura que ha recibido "mucho cariño y mucho apoyo" desde que anunció su candidatura. "Si no fuera así, no me hubiera tirado hacia adelante", afirma. El proceso incluye a alrededor de 600 militantes, además de Juventud Socialista y los afiliados de los poblados.

Son cinco las precandidaturas registradas y González admite que será difícil que todas superen el corte de avales: "La tarta es la que es. No creo que haya avales para cinco candidaturas. Pero bueno, ya veremos quiénes son los que superan finalmente esa línea".

"El horizonte es ganar"

González obtuvo más del 58% de los apoyos en el anterior proceso para elegir la Secretaría General, pero rechaza plantearse ahora un porcentaje como objetivo. "El horizonte es ganar. El horizonte es ser elegida la candidata", afirma. Para ella, se trata de conseguir "el orgullo de ser la persona elegida por los tuyos, por tu familia socialista".

También reivindica el conocimiento acumulado durante años de Badajoz y sus barrios y poblados: "Hay un conocimiento mío de la ciudad, pero también la ciudadanía y sus poblados, Badajoz y sus poblados me conocen a mí", sostiene.

Respeto a sus rivales y defensa de las primarias

González evita el enfrentamiento con el resto de precandidatos: "Todos mis respetos por aquellas personas que han decidido el paso", afirma, y asegura que cualquiera de ellos busca "políticas socialistas para la ciudad de Badajoz", "progreso, municipalismo" y "lo público".

La socialista defiende el proceso interno de elección para que cualquier militante tenga "libertad absoluta para presentarse al proyecto" y considera que quien resulte elegido llegará legitimado por un proceso "limpio, transparente".

Por ello, proclama que ella defenderá "a los cuatro vientos el sistema que tenemos en el PSOE local de Badajoz".

Barrios y poblados como eje

González explica que cuando obtuvo la Secretaría General optó por una organización concreta para la Comisión Ejecutiva Municipal que dividió en áreas de trabajo y que crearon secretarías de barrio para reforzar la presencia del partido en las distintas zonas de Badajoz. Esta decisión partió con la vista puesta en los comicios de mayo de 2027 y conseguir con su estructura una mejor llegada a los distintos territorios que componen la ciudad.

Precisamente, los miembros de su ejecutiva forman parte del equipo que integra su precandidatura. Así, como representantes de su candidatura cuenta con Sara Durán y Benito Ramos. Durán, vinculada al ámbito sanitario y natural de Valdebotoa, aporta además la conexión con los poblados. Ramos suma experiencia docente y de gestión. González define su equipo como "muy grande, muy diverso" para responder a las distintas demandas de la ciudad.

Crítica a la gestión del PP

Si finalmente resulta elegida candidata y posteriormente alcaldesa, considera imposible señalar una única actuación urgente por la que comenzar a trabajar. "Actuación son tantas, tantas, tantas", afirma. Su primera decisión sería recorrer la ciudad para conocer directamente sus carencias.

Entre otras de sus preocupaciones están las piscinas municipales y la escasa ratio de este tipo de instalaciones públicas. También pone el foco en el carnaval y en su museo, que denuncia que permanece cerrado pese a la importancia de la fiesta: "Es un asunto por el que deberíamos estar chillando".

La Escuela de Artes y Oficios es otro de sus ejemplos. "Va a comenzar el tercer curso con la Escuela de Artes y Oficios cerrada", lamenta. Y añade: "Si tu gestión denota que llegas a un tercer curso con la Escuela de Artes y Oficios cerrada y no puedes dar solución a ese problema, háztelo mirar".

También critica la piscina climatizada de San Roque, el Centro de Protección Animal, el sistema Viogen, el Museo Luis de Morales y el proyecto de soterramiento de la autopista. "La ciudadanía merece respuestas y acciones ya", resume.

"Además de alcaldesa perpetua, tengamos alcaldesa electa"

La precandidata conecta su aspiración política con sus años de trabajo en barrios, asociaciones, carnaval, procesiones y cultura.

"Nos hemos dejado la piel en esto", afirma. Y durante el último Pleno municipal expresó su deseo de que Badajoz tenga una alcaldesa elegida en las urnas: "Me gustaría que próximamente, además de alcaldesa perpetua, tengamos alcaldesa electa".

González asegura que, gane o pierda las primarias, el PSOE tendrá que cerrar filas para afrontar las municipales de 2027: "El día después es poner la mira en el 23 de mayo de 2027", afirma, convencida de que todos los aspirantes deberán "arrimar el hombro" independientemente del resultado.

Ha participado en otros procesos de primarias en los que ganó la opción que apoyaba y otros en los que no, según cuenta. Pero asegura que siempre ha trabajado por el partido y por la ciudad: "Cómo no voy a querer lo mejor para Badajoz", se pregunta. Y concluye: "Es que yo quiero lo mejor para la ciudad. Siempre".