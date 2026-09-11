Vecinos de Los Montitos reclaman un acerado para llegar a Badajoz con seguridad: "Son apenas 200 metros, pero muy peligrosos"

El problema aparece al hacer el trayecto a pie. Vecinos de Los Montitos, en Badajoz, reclaman mejoras en el acceso que enlaza la zona con la carretera de Sevilla. Denuncian la falta de acerado e iluminación, el deterioro del firme y la acumulación de agua y piedras cuando llueve, unas condiciones que, aseguran, dificultan el paso de peatones y ciclistas y les obligan a extremar la precaución ante la circulación de vehículos.

Los residentes ya han recogido firmas y trasladado sus demandas al Ayuntamiento de Badajoz. Entre sus principales peticiones figura la construcción de una acera que permita conectar Los Montitos con el acerado existente y facilitar así los desplazamientos a pie hacia otras zonas de la ciudad.

R. P. T., vecino de la urbanización desde 2018, conoce bien el problema. Explica que bajar caminando hacia la carretera de Sevilla obliga actualmente a compartir un espacio muy estrecho con los vehículos. "Si viene un coche de frente y otro está bajando, me tengo que subir o meter en el campo. No hay acera", cuenta. "Hablamos de apenas 200 metros, pero son muy peligrosos", añade.

A ello suma el estado del firme y de los márgenes. Hierbas, grietas y baches dificultan también el paso de las bicicletas. Él mismo es ciclista y asegura encontrarse habitualmente con peatones recorriendo este tramo, incluso de noche. "Hay gente que va hasta con linternas de noche", señala. En bicicleta, añade, tampoco resulta sencillo: "Muchas veces tengo que meterme en el carril izquierdo porque la carretera tiene grietas y, si se mete la rueda, me puedo caer".

"Cuando empieza a llover, todo eso es un río"

El problema se agrava con el mal tiempo. Según los vecinos, cuando llegan lluvias intensas, el agua arrastra tierra y piedras procedentes de las fincas colindantes y estas terminan invadiendo la calzada. "Cuando empieza a llover, todo eso es un río y las piedras de las fincas colindantes van por medio de la carretera", explica este vecino que también reclama actuaciones para canalizar las aguas pluviales.

Su petición, insiste, es construir un acerado de aproximadamente metro y medio y mejorar la evacuación del agua. "No estamos pidiendo que nos hagan una subida de dos carriles ni que nos pongan una autopista. Estamos pidiendo simplemente un acerado digno y, si pusieran luces, ya sería de lujo".

Detalle del estado del firme, con varios baches que han sido parcheados. / Jota Granado

Laura Parlorio, otra residente de la zona, incide igualmente en el riesgo para quienes se desplazan a pie: "Lo peor es que por ahí andamos los vecinos porque no hay acera", indica. Recuerda además que se han producido accidentes y sustos con ciclistas y vehículos y considera "incongruente" el estado de los accesos a una zona residencial de estas características. "Según salió en prensa, vivimos en una de las zonas más caras de Extremadura y no tenemos ni una acera para poder caminar", reprocha.

El ayuntamiento muestra su disposición a construir el acerado

La reivindicación vecinal ya ha llegado al ayuntamiento. Ernesto Luengo, uno de los residentes, asegura que han mantenido reuniones con representantes municipales y que el consistorio ha mostrado su disposición a actuar. "El ayuntamiento está dispuesto a dotar a la carretera de subida de un acerado hasta conectar con el acerado existente", afirma.

La actuación, sin embargo, se encuentra con una dificultad previa: sería necesario disponer de terrenos de titularidad privada por los que tendría que discurrir el futuro acerado. Según Luengo, tanto los vecinos como el ayuntamiento están intentando localizar a sus propietarios para abordar esta cuestión.

Sergio Calzado, vecino de Las Lomas, también confirma que ha existido contacto con el consistorio, aunque se muestra más crítico con la respuesta obtenida hasta ahora: "No nos han hecho mucho caso, se escudan en la propiedad del terreno según se sube por el lado izquierdo", afirma. Para Calzado, cualquier solución que permita conectar de manera segura la zona con la carretera nacional supondría un avance. Confía además en que hacer pública la situación contribuya a acelerar una respuesta: "Es bueno que la prensa haga de altavoz para apresurarles a hacer algo a la mayor brevedad".

Más conexión en autobús para los jóvenes

Los residentes también reclaman una mejor conexión mediante transporte público, especialmente pensando en los jóvenes que estudian o realizan sus actividades diarias en San Roque.

R. P. T. explica que en su propia familia sufren esta limitación y que su mujer ya ha presentado reclamaciones a Tubasa: "Hay gente que va a los institutos de San Roque. Pedimos una línea que conecte con San Roque o con el inicio del barrio para que podamos mandar a nuestros hijos en autobús", señala.

Actualmente, sostiene, caminar hasta allí puede llevarle entre 20 y 25 minutos, pero el principal obstáculo está precisamente en el primer tramo, donde peatones, bicicletas y vehículos tienen que convivir sin un acerado que separe a los usuarios de la circulación.

Un vecino recorre a pie el tramo de carretera que carece de acerado. / Diego Rubio Paredes

Los vecinos consideran que sus peticiones son asumibles: una acera, mejoras en el firme, iluminación y una conexión más útil mediante autobús. Actuaciones que, defienden, permitirían dejar atrás una situación que se prolonga desde hace años y convertir un acceso cotidiano en un recorrido seguro. "Son cosas lógicas las que pedimos. No estamos pidiendo nada del otro mundo", resumen.