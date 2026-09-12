Badajoz viaja a 1809 con la recreación histórica del Baile de la Alianza

Los jardines de La Galera acogen este sábado la recreación histórica del Baile de la Alianza, una velada que traslada a la capital pacense actual al otoño de 1809, tras la batalla de Talavera. Organizado por la Asociación Histórico Cultural de Recreadores de Badajoz Baluarte, el evento cuenta con la participación de 60 recreadores procedentes de diversos puntos de España y Portugal y han asistido unas 300 personas.

La jornada ha comenzado desde primera hora de la mañana con los preparativos de los participantes. “Ensayamos con un profesor de baile profesional que a los 60 recreadores que vienen de fuera –del País Vasco, Valencia, Madrid, Málaga o Sevilla, incluso de Portugal, de la zona de Lisboa- nos va a enseñar cuáles eran los pasos principales de las danzas de aquella época”, explica Luis Pacheco. De forma paralela, el resto de los participantes -tropa- realiza “una pequeña instrucción militar por la zona, ambientando un poco”.

Para garantizar el rigor de la época, la representación cuenta con la actuación en directo de un grupo música especializado. “Traemos un ensamble de músicos con instrumentos de la época y con reproducciones fieles, que serán quienes interpreten las danzas”, señala Pacheco.

Público en los jardines de La Galera, durante la recreación. / Diego Rubio

Enamorado de una pacense en Capitanía

El acontecimiento rememora el periodo en el que las tropas británicas –muchos de ellos heridos- al mando del futuro duque de Wellington, se establecieron en Badajoz para pasar el invierno tras la contienda de Talavera. Mientras las tropas acampaba en extramuros junto al Guadiana y los oficiales se alojaban en el antiguo Hospital Provincial, Wellington fijó su residencia en el Palacio de Capitanía, escenario original de los festejos que se recrean.

“Nos parecía apropiado recrearlo en los jardines de La Galera, una zona que tuvo su importancia durante la Guerra de la Independencia ya que por aquí saltaron las tropas británicas en 1812 para tomar la ciudad a los franceses”, matiza Pacheco.

Entre las anécdotas del hecho histórico, el integrante de la asociación destaca que Wellington “quedó encantado” con las celebraciones ofrecidas en honor a la alianza entre España, Gran Bretaña y Portugal. “Él era muy de escribir cartas y, sin embargo, durante dos días interrumpió su correspondencia porque durante estos bailes quedó prendado de una bailaora gitana de Badajoz y en ese periodo no se le conoce salida de palacio ni carta alguna”, relata.

La representación, que tiene una duración estimada de una hora y media, compagina el baile social con breves intervenciones de relevancia documental. Durante el baile se producirán pequeñas interrupciones a modo de homenaje para recrear hechos históricos con base real, como la condecoración a un británico con la Orden del Baño o reconocimientos a civiles que demostraron patriotismo.

Recreación del Baile de la Alianza, en los jardines de La Galera. / Diego Rubio

Saqueo británico de Badajoz

Sin embargo, esta atmósfera festiva fue el preámbulo de un giro trágico en la historia de la ciudad. “Después de eso, Wellington se marchó a Lisboa y sus tropas comenzaron a enfermar gravemente con una epidemia de tifus”, recuerda Pacheco. Este contratiempo transformaría radicalmente la actitud del duque con la ciudad. “A partir de ahí comienza el odio de Wellington por Badajoz, que culminaría en 1812 con el saqueo de la ciudad una vez que la tomaron a los franceses”, añade.

Precisamente, la recreación de esta noche busca rescatar ese instante previo al desastre. “Representamos ese periodo previo a los horrores de 1812 en el que los españoles, portugueses y británicos celebraban una alianza y confiaban en una victoria rápida frente a las tropas de Napoleón”, subraya Pacheco.

Esta iniciativa es ya una tradición en la capital pacense, ya que la asociación aborda el pasado de la ciudad desde múltiples ángulos. “Los años impares los dedicamos al formato batalla y los años pares al contenido social; nos interesa contar la historia desde todos los puntos de vista, no solo desde la parte bélica”, concluye.