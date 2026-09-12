La Junta descarta abrir un expediente administrativo por el robo en el Arqueológico de Badajoz y el Gobierno sospecha que las monedas han sido fundidas

La Junta de Extremadura descarta abordar por el momento la apertura de expedientes administrativos para determinar posibles responsabilidades o fallos de omisión en la custodia de las 144 monedas de oro sustraídas el pasado 25 de abril en el Museo Arqueológico de Badajoz. El Gobierno regional justifica esta decisión en la necesidad de no interferir en las pesquisas policiales y en la reciente instalación de 20 cámaras. "Además de la videovigilancia se está trabajando en otras medidas de seguridad, que, en aras de garantizar la seguridad del museo y ante la continua oleada de robos en museos arqueológicos nacionales e internacionales, no podemos desvelar de momento".

La Consejería de Cultura subraya que la prioridad absoluta se centra en la resolución del caso. "Se está desarrollando una investigación policial en la que colabora esta Consejería con el objetivo de que pueda identificarse a las personas que sustrajeron las monedas y se pueda resolver el caso", señalan desde el organismo. En este sentido, el Ejecutivo regional enfatiza la delicadeza del momento: "Se trata de un tema muy sensible del que no podemos dar información, por lo que no es oportuno hablar actualmente sobre la posible apertura de un expediente administrativo para determinar las responsabilidades por omisión de dicho robo, ya que es muy importante continuar avanzando en la investigación y en la localización de los posibles delincuentes".

Denuncia de Fondenex

El colectivo ambiental y patrimonial Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) asegura haber elevado una denuncia formal ante el Consejero de Cultura el pasado 9 de junio solicitando la apertura de un expediente administrativo. La organización fundamenta su reclamación en una ley de Instituciones Museísticas de Extremadura, la cual contempla sanciones y responsabilidades subsidiarias para los gestores o titulares de los centros en casos de infracciones que causen daños irreversibles al patrimonio por falta de medidas de prevención adecuadas.

Desde la asociación sostienen que el éxito del asalto se vio favorecido por la ausencia de alarmas y cámaras la madrugada de los hechos, un extremo que derivó en su día en un cruce de acusaciones sobre las competencias entre la Junta y la Delegación del Gobierno, una situación que continúa actualmente. Sin embargo, la respuesta de Cultura prioriza el avance de la vía policial frente a cualquier procedimiento interno de investigación administrativa mientras las piezas continúen en paradero desconocido.

La Junte exige más fondos al Gobierno

La situación llegó hasta el Ministerio de Cultura, que reunió en Madrid el pasado jueves a las comunidades autónomas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar la brecha de seguridad en los museos tras los robos en Badajoz, Albacete y Villena. En el encuentro, la directora general de Patrimonio de la Junta de Extremadura, Adela Rueda Márquez, reclamó una "coordinación nacional" entre la Policía Nacional y la Guardia Civil para compartir datos y modus operandi que permitan investigaciones eficaces, además de una línea de financiación estratégica extraordinaria.

Según advirtió Rueda, se ha producido un "cambio de paradigma" en este tipo de delitos: los asaltantes no buscan el valor artístico o cultural de las piezas, sino el metal precioso -con el kilo de oro superando los 125.000 euros-, tratando a los museos "como si fuesen joyerías o bancos". Esta petición de la Junta llega después de que Europol alertara de la irrupción de bandas menos especializadas y más violentas enfocadas en la rápida colocación de materias primas en el mercado negro.

"Podemos sospechar que ya no hay monedas"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, valoraba este pasado viernes la situación del museo. Preguntado por los avances en la localización de las piezas sustraídas, el delegado fue prudente sobre las pesquisas policiales: "No hay ninguna novedad. En principio, podemos sospechar que ya no hay monedas y que ese oro se ha fundido".

Quintana admitió además las dificultades técnicas a las que se enfrentan los investigadores para seguir la pista de las piezas robadas debido a las deficiencias de seguridad que presentaba el recinto: "La verdad es que nosotros, con las medidas de seguridad que tenía el museo, tenemos pocas líneas de investigación".

Respecto a las peticiones vertidas por la Junta, que exige una mayor aportación económica al Gobierno central, el delegado fue contundente al recordar que las competencias las tiene Extremadura: "Son las comunidades quienes tienen que establecer las medidas oportunas de seguridad". En este sentido, Quintana enmarcó que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a Extremadura más de 7.000 millones más para que ejecuten sus competencias, y una de sus competencias es brindar la seguridad en el Arqueológico".

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Quintana remarcó que, aunque la "titularidad del edificio es nacional, toda la gestión corresponde a la Junta. En materia de accesibilidad también, no solo la seguridad", en sentido a las peticiones para instalar un ascensor de acceso al recinto. Finalmente, el delegado aseguró que "en el museo la Junta ahora sí ha ejercido sus competencias y ha puesto las medidas de seguridad oportunas, que no las tenía anteriormente cuando era su obligación", concluyó.