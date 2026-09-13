Abonos
El aparcamiento de San Atón en Badajoz sube sus precios: estas son las nuevas tarifas desde octubre
Los abonados de Telpark afrontan nuevas tarifas: desde 54 euros el pase mensual nocturno hasta los 1239 euros el pase anual con reserva de plaza
El aparcamiento subterráneo de la plaza de San Atón en Badajoz, gestionado por la empresa Telpark, ha anunciado un ajuste en el precio de sus abonos que comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de octubre, aunque en su aplicación móvil los precios ya se han actualizado. La compañía ha colocado un aviso en varios puntos del aparcamiento para informar con antelación a los conductores habituales que reservan el parking sobre los nuevos importes que se deberán pagar en una de las zonas más transitadas de la ciudad.
Dentro del desglose de precios notificado, las modalidades flexibles tendrán un precio de en 84 euros al mes para el abono de 10 horas diarias y en 90 euros al mes para el de 15 horas, ambos sin reserva de plaza.
En el caso del abono nocturno (válido de 15.30 a 9.00 horas, así como las 24 horas de los fines de semana y los días festivos) la tarifa mensual se sitúa ahora en 54 euros.
Para aquellos usuarios que precisen acceso las 24 horas al día y quieran realizar el pago de manera mensual, el precio se sitúa en 98 euros. Por su parte, esta misma suscripción, pero contratada a través de la aplicación móvil de Telpark pasa a tener un coste de 94 euros (hasta ahora era de 90).
Finalmente, para aquellas personas que prefieran realizar el pago anual para el mismo servicio (24 horas al día), la opción sin reserva de plaza queda fijada en 1.076 euros al año, mientras que la modalidad que asegura plaza reservada de forma permanente alcanzará los 1.239 euros anuales.
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