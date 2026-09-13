Badajoz se vuelca en la carrera contra el cáncer y agota los 650 dorsales

El deporte y la solidaridad han vuelto a estrecharse la mano este domingo en las calles de La Paz. La XIII edición de la carrera solidaria 'Badajoz contra el Cáncer. Homenaje a Antonio Pérez ha logrado agotar por completo sus 650 dorsales disponibles, medio centenar más que en la anterior edición. Con una notable respuesta de los pacenses desde primeras horas de la mañana, el evento ha logrado movilizar a cientos de personas que no solo llegaban desde Badajoz, sino desde localidades de toda la región.

Organizada por el Club de Maratón Badajoz en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la carrera logrará recaudar entre 5.000 y 6.000 euros que se dedicarán a los servicios que presta la AECC en la ciudad, para que puedan seguir ofreciendo a los pacientes y sus familias servicios 100% gratuitos y continuar impulsando la investigación.

Las imágenes de la carrera contra el cáncer en Badajoz / Diego Rubio Paredes

Marea de deportistas desde primera hora

La avenida República Dominicana, punto de salida y meta de la carrera, ha vivido un goteo constante desde primera hora de la mañana de corredores y caminantes que se acercaban a recoger sus camisetas conmemorativas y dorsales. El ambiente festivo ha contado además con un dispositivo de seguridad integrado por agentes de la Policía Local y cinco miembros de Protección Civil.

Entre la nómina de participantes han destacado autoridades locales como la concejala de Ifeba, Elena Salgado, y el concejal de Deportes, Juan Parejo, quienes se han calzado las zapatillas para completar el recorrido. La carrera reina, de 10 kilómetros, ha arrancado a las 10.00 horas, precedida por cinco integrantes de la grupeta ciclista 'Los Machas', quienes se han encargado de abrir paso.

Kevin Venegas, una historia detrás de la victoria

En el plan competitivo, el atleta Kevin Venegas ha impuesto un ritmo firme desde el pistoletazo inicial. Venegas ha completado la primera de las dos vueltas situándose al frente del pelotón y cruzando la línea de meta en solitario marcando un tiempo final de 34 minutos y 6 segundos, mejorando en más de un minuto la marca de la anterior edición (35:22). El podio de la categoría absoluta lo han completado Antonio Vaquero en segunda posición (34:50) y Fernando Rubiales en tercer lugar (36:00).

Natural del Valle de Santa Ana, Venegas ha explicado tras cruzar la línea de meta que para él correr supone "una terapia, mi medicina, mi hobby y mi forma de vida". Asimismo, el ganador ha compartido la razón personal que le motivaba este año: "Tenía muchas ganas de venir por la causa. El año pasado perdimos al hijo de una amiga con solo dos años por la leucemia y, desde entonces, corro con esa fuerza de mirar al cielo sabiendo que él siempre está ahí".

Tras la prueba inicial se ha dado paso a la caminata solidaria de cinco kilómetros, enfocada a participantes de todas las edades y, posteriormente, a la infantil.

Diego Rubio Paredes

Memoria, investigación y compromiso social

El trasfondo de esta prueba halla su raíz en el año 2011, cuando vecinos y amigos del barrio de La Paz impulsaron la carrera durante las fiestas locales para rendir homenaje a Antonio Pérez, dirigente del Club Deportivo Puerta Palmas, socio del Club Maratón y referente del deporte en Badajoz, fallecido en 2010 a causa del cáncer.

Antes del inicio de la carrera se ha guardado un emotivo minuto de aplausos en recuerdo de Antonio Pérez, de los fallecidos a causa de la enfermedad, de quienes la han superado y de los familiares que acompañan en el proceso.

Desde la organización, el presidente del Club Maratón Badajoz, Raúl Montero, ha subrayado que "el deporte y la solidaridad casan muy bien y hacen una buena sinergia". Subraya que "estamos ante deportistas que son personas comprometidas" y que es "un buen momento del año porque la gente regresa de vacaciones con ganas de hacer ejercicio". Montero ha recordado además que la prioridad es "minimizar los gastos para que la recaudación sea la máxima posible".

Por su parte, el presidente de la AECC en Badajoz, Miguel Ángel Mediano, ha confirmado que la recaudación de las 12 ediciones anteriores se sitúa en torno a los 55.000 euros, un montante que la asociación destina a continuar su labor de investigación y apoyo a personas que sufren la enfermedad y a sus familiares.

Una de las voluntarias, Juana Vivero, lleva 40 años colaborando con la AECC y ha presenciado la prueba: "Me siento muy feliz haciendo lo que hago. El cáncer ha existido siempre, pero ahora le estamos dando visibilidad para apoyar a las familias. Todo este dinero va para vencer a esta enfermedad".