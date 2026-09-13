Badajoz pone fin a la falta de personal en el Instituto de Medicina Legal tras incorporar a nueve profesionales

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Badajoz cuenta ya con la totalidad de los refuerzos anunciados para mitigar la sobrecarga de trabajo y la falta de personal. Según ha confirmado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, todos los nuevos profesionales comprometidos se encuentran ya incorporados a sus respectivos puestos.

En concreto, la plantilla pacense ha incorporado nueve profesionales: tres psicólogos, tres trabajadores sociales, una educadora social y dos técnicos de autopsias. Con este paso, el equipo psicosocial queda cubierto al 100%, tal y como se diseñó en el plan de actuación anunciado la pasada primavera.

Dos fases de incorporación

El proceso de contratación no ha estado exento de reajustes en el calendario. Aunque la intención inicial del departamento estatal contemplaba completar la llegada de la mayoría del equipo psicosocial durante el mes de julio, los tiempos administrativos de la tramitación obligaron a dividir las incorporaciones en dos etapas.

Durante el mes de julio se incorporaron al instituto forense los cuatro primeros efectivos -un psicólogo, una educadora social y los dos técnicos de autopsia, cuya llegada inicial estaba prevista para finales de verano- a través de la bolsa de interinos. Los cinco puestos restantes -dos psicólogos y tres trabajadores sociales- quedaron pendientes de completar el procedimiento de selección llevado a cabo en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Extremadura (SEXPE). Un proceso burocrático que ha culminado de forma definitiva con la incorporación de la totalidad de los profesionales previstos a las instalaciones.

Respuesta al colapso en los informes periciales

La llegada de estos profesionales supone un balón de oxígeno para la actividad del IMLCF de Badajoz, que venía sufriendo severas demoras denunciadas tanto por juzgados de la provincia como por la propia Junta de Extremadura. La carencia de especialistas había provocado retrasos de hasta dos años en la emisión de informes periciales del ámbito civil y penal, especialmente en procedimientos relacionados con menores y mujeres víctimas de violencia de género.

Para contrarrestar esa saturación, el Ministerio tuvo que recurrir previamente a medidas paliativas como la derivación de periciales de partidos judiciales como Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Castuera hacia el centro de Cáceres, además de renovar convenios con el Colegio Oficial de Psicólogos.

Plan de 33 plazas en territorios no transferidos

El refuerzo ejecutado en Badajoz forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Justicia para dotar de mayor estabilidad y recursos a los Institutos de Medicina Legal en las cinco comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia: Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia.

En total, este plan ministerial contempla la creación e incorporación de 33 nuevos profesionales en estas cinco comunidades autónomas: 23 técnicos destinados a reforzar los equipos psicosociales (psicólogos, trabajadores y educadores sociales) y 10 técnicos de autopsias, con el objetivo de agilizar la respuesta judicial en los territorios que se encuentran bajo su gestión.