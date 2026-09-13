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Accidente

Un motorista de 63 años resulta herido en un accidente en la carretera de Sevilla, en Badajoz

Como consecuencia del siniestro, el varón fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Badajoz

Hospital Universitario de Badajoz.

Hospital Universitario de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

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L. C. B.

Un hombre de 63 años ha resultado herido durante la noche de este sábado tras sufrir un accidente con su motocicleta en la N-432, conocida como la carretera de Sevilla, en Badajoz.

Según los datos aportados por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 22.58 horas por un accidente en el punto kilométrico 12 de la N-432, en el que se vio implicada una motocicleta.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Policía Local de Badajoz y personal de emergencias de carreteras de la N-432.

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El motorista, un varón de 63 años, sufrió politraumatismos y fue atendido por los servicios sanitarios. Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ingresó en estado menos grave.

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