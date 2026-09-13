Accidente
Un motorista de 63 años resulta herido en un accidente en la carretera de Sevilla, en Badajoz
Como consecuencia del siniestro, el varón fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 63 años ha resultado herido durante la noche de este sábado tras sufrir un accidente con su motocicleta en la N-432, conocida como la carretera de Sevilla, en Badajoz.
Según los datos aportados por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 22.58 horas por un accidente en el punto kilométrico 12 de la N-432, en el que se vio implicada una motocicleta.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Policía Local de Badajoz y personal de emergencias de carreteras de la N-432.
El motorista, un varón de 63 años, sufrió politraumatismos y fue atendido por los servicios sanitarios. Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ingresó en estado menos grave.
- Encuentran muerto en su domicilio de Badajoz al periodista Juan Vega
- Gallardo rechaza que su inhabilitación trascienda de la Diputación de Badajoz: 'La petición de Hazte Oír es desmesurada
- El centro comercial Conquistadores de Badajoz cambia su imagen y anuncia nuevas tiendas
- Condenadas dos enfermeras del Hospital Universitario de Badajoz por consultar datos clínicos de una compañera
- La mujer herida en un accidente de tráfico este miércoles en Badajoz se encuentra grave e ingresada en la UCI
- La investigación que ha permitido incautar 644 armas en Girona comenzó en Badajoz con tres detenidos
- El valverdeño Raúl Torres, ganador del Concurso de Cortadores de Jamón de Badajoz
- Seis detenidos por un robo con fuerza en la discoteca Santalia Summer Club de Badajoz tras una persecución policial