Un motorista de 63 años resulta herido en un accidente en la carretera de Sevilla, en Badajoz

Un hombre de 63 años ha resultado herido durante la noche de este sábado tras sufrir un accidente con su motocicleta en la N-432, conocida como la carretera de Sevilla, en Badajoz.

Según los datos aportados por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 22.58 horas por un accidente en el punto kilométrico 12 de la N-432, en el que se vio implicada una motocicleta.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Policía Local de Badajoz y personal de emergencias de carreteras de la N-432.

Noticias relacionadas

El motorista, un varón de 63 años, sufrió politraumatismos y fue atendido por los servicios sanitarios. Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ingresó en estado menos grave.