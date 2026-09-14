El arzobispo inaugura el Año Jubilar con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Badajoz

Este jueves, 17 de septiembre, comienzan los actos de celebración del 750 aniversario de la consagración de la Catedral de Badajoz. Este día, los cristianos vivirán un hecho histórico, como es la apertura de la Puerta Santa y la inauguración del Año Jubilar. Se trata de un momento único para la ciudad y para toda la Archidiócesis de Mérida Badajoz. El arzobispo, José Rodríguez Carballo, se encargará de la solemne apertura, a las 19.30 horas.

Con motivo de esta apertura del Año Jubilar, el 17 de septiembre, el arzobispo invita a los sacerdotes y fieles a participar en la eucaristía en la catedral y anima a las parroquias a sumarse a esta celebración.

El Año Jubilar de la Catedral de Badajoz contará con indulgencia plenaria. La Penitenciaría Apostólica concedió el pasado 13 de mayo la gracia jubilar por voluntad del papa León XIV.

Condiciones para obtener la indulgencia plenaria

El decreto, firmado por el arzobispo, establece las condiciones para obtener la indulgencia plenaria durante este Año Jubilar. Podrán lucrarla los fieles que peregrinen a la catedral pacense y participen devotamente en los ritos jubilares, cumpliendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del papa.

También podrán obtenerla quienes, cumpliendo estas condiciones, permanezcan un tiempo adecuado en oración en la catedral, pidiendo por la fidelidad a la vocación cristiana, las vocaciones sacerdotales y consagradas, la evangelización y la defensa de la familia humana.

Los ancianos, enfermos y personas impedidas por causa grave podrán obtener igualmente la indulgencia siguiendo las celebraciones jubilares a través de los medios de comunicación y uniéndose espiritualmente a ellas, con la intención de cumplir las condiciones establecidas tan pronto como les sea posible.

Asimismo, se concede indulgencia parcial a quienes practiquen obras de misericordia, penitencia o caridad. Se propone especialmente la colaboración con el proyecto solidario del 750 aniversario, así como el rezo del Rosario, la participación en el Viacrucis y en las procesiones de Semana Santa.

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La bendición papal se impartirá al final de la misa en los principales días del Año Jubilar: 17 de septiembre de 2026, 19 de marzo, 24 de junio y 17 de septiembre de 2027, además de las solemnidades de la Inmaculada Concepción, Natividad del Señor y Pascua de la Resurrección.