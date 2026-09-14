La Virgen de la Soledad recorrerá este martes Badajoz por primera vez como Alcaldesa Perpetua

La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad celebrará este martes 15 de septiembre la festividad de la Patrona de Badajoz. Esta jornada tendrá este año un carácter especialmente significativo tras el nombramiento de la Virgen como Alcaldesa Perpetua y Honorífica de la ciudad, aprobado por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Badajoz el pasado 9 de septiembre.

Misa y procesión

Los actos comenzarán a las 19.00 horas en la catedral de Badajoz con la misa, la cual estará presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo. Durante la celebración, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, hará entrega a la Soledad del bastón de alcaldesa, como expresión del título concedido por la ciudad a su Patrona.

Una vez finalice la misa, comenzará la procesión de regreso a su ermita. La Virgen saldrá bajo palio por la puerta de San Juan de la catedral, portada por los costaleros de la hermandad. La procesión recorrerá el perímetro del templo hasta llegar al ayuntamiento, donde se incorporará la corporación municipal, presidida por el alcalde de Badajoz, antes de continuar el recorrido hacia la Ermita.

A continuación, recorrerá plaza de España en dirección calle Obispo San Juan de Ribera. Continuará por la avenida Juan Carlos I, Menacho, plaza López de Ayala, Francisco Pizarro y plaza de la Soledad, hasta entrar en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. La Banda Municipal de Música de Badajoz acompañará musicalmente el regreso procesional.

Como apunte especial, la calle Francisco Pizarro se engalanará especialmente para la ocasión. Allí tendrá lugar una "petalá" en honor de la virgen, coordinada por el empresario Luis Fernández, de El Armario de Papy.

Esta será la primera vez que la Soledad recorra las calles de Badajoz después de recibir el título de Alcaldesa Perpetua y Honorífica, culminando así unos días especialmente intensos para la Hermandad tras la celebración de la novena en la catedral. La Hermandad invita a hermanos, fieles, devotos y a toda la ciudad de Badajoz a participar en la misa y acompañar a su Patrona en su regreso a la ermita.