‘Badajoz en la Ruta de los Conquistadores’: una mirada al legado extremeño en América

Este lunes 14 de septiembre, a las 19.00 horas, la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Badajoz se convertirá en el punto de encuentro para todos los amantes de la historia, la cultura y el patrimonio regional. El espacio acogerá la conferencia titulada ‘Badajoz en la Ruta de los Conquistadores’, una cita de acceso libre hasta completar aforo que será impartida por el ponente, ingeniero y divulgador histórico Luisma Domínguez Acosta.

La charla profundizará en el papel fundamental que la ciudad de Badajoz, junto con el conjunto de la región extremeña, desempeñó en la aventura americana a lo largo de los siglos. Durante el encuentro se abordarán los complejos y profundos vínculos históricos, culturales y humanos que unieron ambas orillas del Atlántico. Este legado, grabado a fuego en la memoria de la tierra, supuso un intercambio transformador que dejó una huella imborrable tanto en el continente americano como en la propia identidad del pueblo extremeño.

Una iniciativa para el futuro regional

Detrás de este evento se encuentra el impulso de 'La Ruta de los Conquistadores', una iniciativa estratégica nacida con el claro propósito de poner en valor el inmenso patrimonio histórico que conecta Extremadura con el Nuevo Mundo. Para los promotores del proyecto, este nexo transatlántico no debe entenderse como un mero capítulo del pasado, sino como la esencia viva que define las raíces y la personalidad de la comunidad autónoma.

El proyecto busca ir más allá del rigor académico para transformar esta vasta herencia en una marca de prestigio internacional y en un verdadero motor de desarrollo económico para la región. Concebida como un puente entre la memoria y las oportunidades del mañana, 'La Ruta de los Conquistadores' pretende convertir la riqueza patrimonial en una herramienta activa para impulsar el turismo de calidad, la cultura y la dinamización local.

El encargado de guiar esta travesía histórica será Luisma Domínguez Acosta. Nacido en Zafra hace 51 años y afincado en Cáceres desde hace unos 30, Domínguez combina su vertiente como apasionado investigador con una sólida trayectoria profesional. De formación ingeniero, inició su carrera en la firma Catelsa y actualmente trabaja para la multinacional alemana Siemens en el sector hospitalario de alta tecnología.

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Definido a sí mismo como un enamorado de Extremadura y un activista convencido de las posibilidades de su tierra, Domínguez vuelca su pasión por la historia y la arqueología en dar visibilidad a aquellos personajes olvidados que protagonizaron gestas asombrosas en América. Su objetivo principal es rescatar del silencio episodios y nombres que, en sus propias palabras, cuentan con los ingredientes necesarios para protagonizar verdaderas superproducciones de Hollywood.