Badajoz tuvo un papel clave en la conquista de América: "Fue quien pagó el descubrimiento"

Badajoz guarda una estrecha relación con la historia de América que todavía resulta desconocida para buena parte de la población. Así lo ha reivindicado Luisma Domínguez Acosta, responsable de la Ruta de los Conquistadores, durante una charla ofrecida en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, donde ha repasado algunos de los principales vínculos de la ciudad con la conquista, exploración y cultura del continente americano.

Domínguez, ingeniero de formación y profesión, explica que su pasión por la historia comenzó desde pequeño: "Desde pequeño por diferentes avatares me ha gustado mucho la historia y la arqueología", relata. A esa afición se suma su pasión por Extremadura, dos intereses que terminaron confluyendo en un proyecto destinado a recuperar y divulgar el patrimonio extremeño relacionado con América. "Soy también un gran apasionado de Extremadura", señala, antes de explicar qué terminó llevándole hasta la Ruta de los Conquistadores: "La cosa que une la pasión por Extremadura y la pasión por la historia, pues al fin y al cabo es el papel de la región en América".

Su propósito es "poner en valor este patrimonio que tenemos".

El papel de Badajoz en la conquista de América

Al hablar específicamente de la ciudad, Domínguez señala que Badajoz es importante por varios motivos. Uno de ellos está relacionado con el peso demográfico de la ciudad. "Era una ciudad con bastante población y, simplemente, por probabilidad, muchos de los extremeños que partieron a América, por probabilidad, tenían que ser de Badajoz", explica.

Y entre esos pacenses destaca especialmente a los hermanos Alvarado, con Pedro de Alvarado como principal referente: "Destaca Pedro de Alvarado, que fue la mano derecha de Hernán Cortés y, además, fue el gran conquistador de todo lo que hoy es Centroamérica", afirma.

Imagen de la charla impartida por Luisma Domínguez en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz este lunes. / La Crónica

Pero la importancia de Badajoz en aquella época, según Domínguez, también estuvo marcada por su posición geográfica: "Su carácter fronterizo hizo que tuviera un papel muy importante y determinante con las relaciones con Portugal", sostiene.

El responsable de la Ruta de los Conquistadores recuerda que Castilla y Portugal eran entonces las grandes potencias con capacidad para afrontar la expansión ultramarina. En ese contexto, Badajoz y Elvas adquirieron protagonismo en las negociaciones entre ambos reinos. "Badajoz ahí tiene otro papel fundamental", apunta.

"Fue quien pagó el descubrimiento de América"

Sin embargo, hay un episodio que Domínguez considera especialmente relevante y que, a su juicio, debería ser mucho más conocido entre los pacenses. "El que más me gusta de todo, es que fue quien pagó el descubrimiento de América. Esto es algo poco conocido", asegura.

Según explica durante la entrevista concedida a La Crónica de Badajoz, el dinero que Luis de Santángel gestionó para respaldar económicamente la expedición de Cristóbal Colón procedía de fondos vinculados al obispado de Badajoz: "Ese dinero que simplemente gestionó Luis Santángel salió de la ciudad de Badajoz", afirma.

La conclusión que extrae es contundente: "Podemos decir que fue la ciudad de Badajoz la que financió el descubrimiento de América". Domínguez insiste en la importancia de este episodio: "Eso es muy importante", recalca.

En cuanto a las cantidades, explica que para aquella empresa se necesitaban aproximadamente dos millones de maravedíes y que "la ciudad de Badajoz puso 1.140.000".

Los pacenses que dejaron su huella en América

Pedro de Alvarado es para Domínguez "la estrella, por así decirlo", pero no es ni mucho menos el único pacense al que reivindica. También menciona a Hernando de Soto, cuya vinculación comparte, según explica, con Barcarrota. "Sí hay un vínculo de Badajoz con Hernando de Soto", señala.

El explorador tuvo un papel destacado en Perú y posteriormente encabezó una expedición por territorios de lo que actualmente es Estados Unidos. En ella participó otro pacense al que Domínguez considera especialmente importante: Luis de Moscoso. "Era también mano derecha de Hernando de Soto en esta exploración del sur de Estados Unidos", explica.

Su relevancia quedó demostrada, según el relato de Domínguez, cuando Hernando de Soto murió en el Misisipi quien se encarga de liderar toda esa expedición y volver a lo que es Nueva España, a lo que es México, fue este pacense llamado Luis de Moscoso".

La Ruta de los Conquistadores trata precisamente de sacar a la luz estos personajes. "Hubo unos 500 pacenses que partieron para allá", asegura, y añade que la plataforma cuenta con "unos 10, 15 personajes de los que tenemos una breve biografía y sacamos a la luz el grano de arena que pusieron estos personajes en esta historia de Extremadura y América".

El vínculo de Badajoz con el Inca Garcilaso de la Vega

Otro de los nombres destacados durante la charla es el del Inca Garcilaso de la Vega, una figura fundamental de la literatura y la historiografía americana. Domínguez destaca el vínculo de Badajoz con su padre y subraya la trascendencia posterior del escritor.

"El Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un personaje de Badajoz, es una persona importantísima en lo que es la historia de España y América", afirma. Inca Garcilaso de la Vega es sobrino nieto del poeta que compartía parte del nombre con él.

Una ruta pensada para "la gente de la calle"

La Ruta de los Conquistadores no pretende ser únicamente un proyecto para historiadores o especialistas. Su público objetivo es mucho más amplio. "Nosotros nos dirigimos a la gente de la calle", explica Domínguez. Se trata, según sus palabras, de personas que "no son grandes amantes de la historia, pero que sí tienen una curiosidad por saber qué ocurrió y qué pasó".

Para conseguirlo, la ruta utiliza herramientas de comunicación actuales. "Contándoselo en su idioma", explica, y recurriendo a "una serie de formatos del siglo XXI, como son los pódcast, como son vídeos cortos de tipo TikTok". El objetivo es doble: que los propios extremeños conozcan mejor su pasado y atraer a visitantes interesados en descubrirlo.

Historia como motor económico

La divulgación histórica es solo una parte del proyecto. La Ruta de los Conquistadores aspira también a generar actividad económica en los municipios vinculados a esta historia. Quieren, según detalla, hacer de esta ruta un recurso más "como el Camino de Santiago". La intención es "monetizar este patrimonio y generar un motor económico", plantea Domínguez.

Este motor repercutiría en beneficio de "casas rurales, hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, guías turísticos" porque les podría servir como "fuente de ingresos y les revierta la riqueza de nuestra región", afirma.

La asociación aclara, no tiene ánimo de lucro. Su función es actuar como catalizador: "Nosotros simplemente somos la palanca o la herramienta que genera contenido para que terceros, que son estas casas rurales y tal, pues hagan realmente el negocio", explica.

El turista que busca algo más que un lugar donde dormir

Domínguez cuenta el caso de una casa rural de Llerena que se ha creado en la casa en la que vivió Cieza de León, el conquistador, explorador, cronista e historiador español. Tras difundir su historia en redes sociales, asegura que los propietarios comenzaron a percibir un interés diferente por el alojamiento: "Hay una demanda de gente que le gusta la historia, que no simplemente buscan un sitio donde dormir, buscan un sitio con un vínculo histórico y una experiencia especial", relata.

El interés también llega desde el otro lado del Atlántico: "A diario nos llegan un montón de mensajes de gente de Hispanoamérica que nos preguntan por la ruta", explica. Según Domínguez, muchos de esos potenciales visitantes quieren viajar hasta Extremadura porque consideran que aquí están sus raíces. "Estamos hablando de un potencial de 600 millones de personas que tienen la necesidad, entre comillas, de conocer sus orígenes", sostiene.

"La Ruta de los Conquistadores la haces para buscar tus raíces"

Luisma Domínguez termina dejando una frase que resume el espíritu con el que nació este proyecto y que conecta especialmente con el público hispanoamericano: "La gente hace el Camino de Santiago en busca de su interior", explica. Frente a ese viaje interior, la Ruta de los Conquistadores propone otro tipo de recorrido: "La Ruta de los Conquistadores la haces para buscar tus raíces".

Una frase que, para Domínguez, define el potencial de un proyecto que pretende convertir la historia de Extremadura en una puerta de entrada para quienes quieren conocer sus vínculos con América. Y Badajoz, por su papel histórico, aspira a ocupar un lugar protagonista en ese viaje de regreso a las raíces.