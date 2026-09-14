El comercio de Badajoz sale a la calle: moda, talleres, música y venta de 'stock' para atraer clientes

Badajoz convertirá durante dos días sus calles en un gran escaparate. El ayuntamiento celebrará los próximos 2 y 3 de octubre unas jornadas dedicadas a impulsar el comercio local que combinarán formación para jóvenes, actividades dirigidas a futuros emprendedores, un desfile de moda en el paseo de San Francisco y una jornada comercial y festiva en la que los establecimientos podrán sacar sus productos a la calle.

El concejal de Comercio, Eladio Buzo, ha presentado este lunes la programación, que forma parte del Plan Estratégico de Comercio municipal y que también pretende dar a conocer la nueva Oficina de Comercio, abierta el pasado mes de junio en el entorno de San Francisco.

Las actividades comenzarán el viernes 2 de octubre con una jornada institucional y de ponencias dirigida especialmente a estudiantes de primero y segundo de Bachillerato y de ciclos de Formación Profesional. El objetivo, según ha explicado Buzo, es fomentar el emprendimiento y poner en valor el comercio tradicional y el negocio físico entre los jóvenes.

La primera parte se desarrollará por la mañana, de 10.00 a 13.00 horas, en las instalaciones de Caja Almendralejo. El programa incluirá una ponencia especial de Jorge Luengo y una mesa redonda con comerciantes que representan "casos de éxito" en Badajoz y que han sabido combinar sus establecimientos físicos con la venta 'online'. "Queremos explicar a los jóvenes que el comercio tradicional, montar una tienda en Badajoz, es algo bonito y es una manera más de emprender", ha señalado Buzo.

Pasarela con 15 modelos

Tras las ponencias, los participantes conocerán la Oficina de Comercio, donde se les explicarán los servicios disponibles para quienes estén interesados en poner en marcha un negocio. Entre ellos figuran el asesoramiento sobre permisos, licencias y trámites administrativos, además del acompañamiento que ofrecen otras administraciones y áreas municipales vinculadas al emprendimiento y el empleo.

El paseo de San Francisco acogerá asimismo talleres sobre cuestiones como la imagen de una tienda, la fotografía de producto o la estrategia necesaria para poner en marcha un negocio físico. Estas actividades no estarán restringidas únicamente a los estudiantes, sino que podrán acercarse también otros ciudadanos interesados.

La programación continuará esa misma tarde con uno de sus principales atractivos: una pasarela de moda, que bajo el nombre 'Vive el Otoño', se desarrollará en el paseo de San Francisco de 19.00 a 21.00 horas.

El ayuntamiento instalará un escenario, una pasarela y 200 sillas para el público. Durante las dos horas de desfile participarán 15 modelos para mostrar ropa, calzado y complementos de los comercios que se adhieran a la iniciativa. La presentación correrá a cargo de Yadriel Fernández, responsable de la agencia La Garra Models.

Buzo ha recordado que este tipo de pasarelas ya se organizaron anteriormente bajo las denominaciones 'Vive el Otoño' y 'Vive la Primavera', aunque la última edición física que recuerda se remonta aproximadamente a 2018. Durante la pandemia hubo otra experiencia, pero con un formato diferente. "Vamos a volver a darle impulso", ha asegurado el concejal, que ha incidido en que el consistorio pondrá a disposición de los establecimientos la infraestructura y la promoción necesarias para enseñar sus productos.

Percheros en la calle

La Semana del Comercio continuará el sábado 3 de octubre con una jornada festiva que se extenderá por la Oficina de Comercio, la plaza de San Francisco y el entorno de Menacho. Uno de los objetivos será que los establecimientos saquen sus productos y su 'stock' a la calle mediante percheros y otros expositores, acompañando las ventas con música, talleres, DJ, sorteos y otras propuestas de dinamización.

Además, está prevista la instalación de 20 expositores en San Francisco para los establecimientos participantes. El ayuntamiento trabaja ahora en cerrar la relación de comercios que se sumarán tanto a esta iniciativa como al desfile del día anterior. "Todas estas acciones las hemos preparado con mucho cariño desde la Delegación de Comercio y no tienen otro objetivo que favorecer a las tiendas y al comercio de Badajoz", ha afirmado Buzo.

La iniciativa cuenta también con la colaboración de las asociaciones de comerciantes de Menacho y del Casco Antiguo, que trasladarán la programación a los establecimientos para favorecer su participación.

El concejal de Comercio, Eladio Buzo, junto a la gerente de Comercio, María Mangas, durante la presentación de las actividades. / Rebeca Porras

El concejal ha defendido que estas actuaciones responden a la intención municipal de desarrollar acciones "de una manera constante y continua" para fomentar el comercio local, al tiempo que se aprovecha la programación para acercar a comerciantes, emprendedores y ciudadanos los servicios de la Oficina de Comercio.