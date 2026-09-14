Ejercicio gratis para los mayores de Badajoz: estos son los requisitos para participar

Mantenerse activo es también una forma de ganar autonomía y cuidar la salud. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Badajoz pondrá en marcha este miércoles 16 de septiembre la 31ª edición de la Campaña de Atención al Mayor, que ofrecerá actividades gratuitas en 26 espacios repartidos por Badajoz y sus pedanías hasta el 18 de junio de 2027.

"Mayores activos, Badajoz más vivo" es el lema elegido para una campaña que busca que la actividad física sea también una herramienta para fomentar la autonomía, las relaciones sociales y el bienestar de los participantes.

"Nuestro objetivo no es únicamente que nuestros mayores hagan ejercicio", ha explicado este lunes el concejal de Mayores, Juancho Pérez, durante la presentación. La intención es que "se mantengan activos, que cuiden su salud, que conserven su autonomía, que salgan de casa, que se socialicen y encuentren espacios en los que compartir tiempo y actividades con otras personas".

Pérez ha destacado que los beneficios de la actividad física no se limitan al estado físico, sino que alcanzan también los ámbitos psicológico, emocional, social y cultural. De ahí que la campaña plantee una atención integral articulada en torno a cuatro grandes aspectos: prevención, mantenimiento, rehabilitación y recreación.

Actividades en 26 espacios

La campaña vuelve a realizar este curso un esfuerzo por acercar las actividades al mayor número posible de personas. Para ello contará con 26 espacios distribuidos entre distintos barrios de Badajoz y sus poblados, facilitando que los mayores puedan participar cerca de sus domicilios. "Queremos que vivir en un poblado o en ciertos barrios no sea un impedimento para participar en nuestras actividades", ha señalado Juancho Pérez.

Uno de los pilares volverá a ser el acondicionamiento físico, que contará con dos niveles diferentes para adaptar los ejercicios a las condiciones de cada participante y ofrecer alternativas en función de su capacidad física.

Las actividades se desarrollarán en distintos pabellones deportivos y centros de mayores de la ciudad. La programación se extenderá asimismo a los poblados, con grupos en Villafranco del Guadiana, Balboa, Novelda del Guadiana, Gévora, Valdebótoa, Sagrajas y Alcazaba, entre otras ubicaciones. A esta oferta se suma la gimnasia acuática en la piscina de San Roque, que se mantendrá con cuatro grupos de trabajo por trimestre.

Todas las actividades son gratuitas, aunque las plazas son limitadas. Para participar es necesario tener 60 años o más, estar empadronado en Badajoz, pertenecer a un centro de mayores del ayuntamiento y presentar la correspondiente ficha de inscripción cumplimentada y firmada por el médico de cabecera. La distribución de los participantes entre los diferentes grupos se realizará en función del centro de mayores al que pertenecen y de la ubicación de las actividades.

31 ediciones

El inicio del programa llega después de las jornadas de puertas abiertas desarrolladas durante los primeros días de septiembre. Según ha explicado el concejal de Mayores, estas sesiones permiten a los usuarios habituales conocer la nueva programación y ofrecen a quienes todavía no participan la posibilidad de acercarse a actividades que desconocen antes de decidirse a formar parte de ellas.

Juancho Pérez ha destacado especialmente que el programa alcance ya su trigésimo primera edición y ha agradecido el trabajo de los profesionales del Área de Mayores del Instituto Municipal de Servicios Sociales que hacen posible su desarrollo. "Llegar a la trigésimo primera edición significa que estamos ante un programa que funciona, que tiene demanda, que forma ya parte de la vida de muchas personas de Badajoz y que es un ejemplo, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional", ha defendido el concejal.

El concejal de Mayores, Juancho Pérez, en la presentación de la 31ª Campaña de Atención al Mayor. / Rebeca Porras

Pérez ha animado también a quienes todavía no participan a acercarse a los centros de mayores para informarse y conocer las actividades disponibles. Una invitación con la que ha resumido el espíritu de una campaña que cumple ya 31 ediciones: "Queremos que nuestros mayores sigan cuidándose, participando, relacionándose y disfrutando de nuestra ciudad".