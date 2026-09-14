La exposición 'Rastros. Indicios. Huellas', hasta el 30 de septiembre en el Museo Luis de Morales

Rastros, indicios y huellas. Sobre estas tres ideas se condensa el concepto de esta exposición colectiva de la Agrupación Fotográfica Extremeña que se expone en el patio de Columnas del Museo de la Ciudad Luis de Morales hasta el próximo 30 de septiembre y cuya entrada es gratuita. Se trata de un conjunto de fotografías donde se explora la ausencia, pero de una manera palpable o figurada; en ellas hay vestigios, conjeturas y trazos que nos transmiten la presencia o el paso de alguien.

La propuesta busca una representación sintética de los lugares. A través de escenas despojadas de elementos que distraigan la mirada, el foco se centra en lo invisible: aquello que permanece oculto tras la superficie de lo que se ve.

Lugares, rincones que nos llevan a pensar, deducir, imaginar, cuestionar. Nos preguntamos qué hay tras esa persiana, quiénes habitaron ese espacio o dónde están quienes se miraron en el espejo. Nos cuestionamos qué mano dejó un objeto, por qué se apagó la vida en un lugar de trabajo, cómo un niño olvidó su globo o de qué manera surgió un campo de fútbol en mitad de la dehesa.

Incógnitas vinculadas también al silencio que envuelve estas obras. Sí, el silencio; aquello que no se palpa, pero actúa como hilo conductor de estos rastros, indicios y huellas.

Imágenes que muestran el deterioro, el tránsito, la erosión humana o simplemente la soledad de lo que fue o sigue siendo.