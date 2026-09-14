El Festival Internacional de Teatro de Badajoz ofrece trece espectáculos del 10 al 23 de octubre

Se abre el telón del teatro López de Ayala de Badajoz. Este mismo telón de pesado terciopelo rojo que protagoniza el cartel de esta edición, junto a los espectadores que ocupan las butacas del mismo color. El Festival Internacional de Teatro de Badajoz celebra su 49 edición del 10 al 23 de octubre con un total de trece propuestas. «Todos los espectáculos son un plato fuerte», ha descrito este lunes el director artístico del festival, Eugenio Amaya, cuando ha hablado de la programación.

La presentación a la prensa tuvo lugar en el propio escenario del teatro. Estuvieron Amaya, la directora del López, Paloma Morcillo; la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart) Amparo Jiménez, junto a representantes de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y de la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (Uapex).

Las compañías que pondrán en escena las obras del festival proceden de distintas comunidades autónomas, también de Portugal y de Uruguay. Habrá danza contemporánea, teatro «físico», visual, títeres y nuevos lenguajes escénicos, resumió Morcillo, quien puso el acento en cómo se ha realizado la selección: «hay trabajo, búsqueda, conocimiento, descubrimiento y sobre todo criterio artístico». La palabra que define el festival es la «calidad». Sobre el escenario se hablará de la identidad, relaciones, el miedo, la soledad, el amor, el paso del tiempo y la esperanza y temas tan actuales como el machismo y el cambio climático.

El programa

El festival comienza el 10 de octubre con ‘Hashtag#Free’, un espectáculo de danza a cargo de la compañía portuguesa Quorum Dance Company, dirigida por Daniel Cardoso. Esta compañía ya estuvo con ‘Fado’ en 2019, «con gran éxito de público y mucha expectación», apuntó Amaya, quien destacó la intervención de Cardoso, quien además de gran artista, está dotado de una «resiliencia fuera de lugar», como ha demostrado para recuperarse de un grave accidente de moto.

El 13 de octubre llega al López ‘Caos’, de la compañía Teatre de L’ Abast’, una obra de talento joven, ganadora del premio del público en la Muestra D´Alcoi 2025. Mezcla texto y música con una puesta en escena muy visual. ‘Manual’ es la siguiente, el 12 de octubre, a cargo de Coriolis (Uruguay). Es una obra de teatro visual sin texto. Solo las manos, objetos y la luz para expresar reflexiones sobre la condición humana.

‘A la fresca’ se representa el 13 de octubre y es «una cachondada». Una silla gigante en la que tres actrices de la compañía de Anna Confeti protagonizan escenas cotidianas cargadas de comicidad.

El 14 de octubre, Chiqui Carabante y Paco León dirigen ‘No estoy de frente’, un monólogo de Mari Paz Sayago que reflexiona sobre la menopausia «desde el sentimiento, el conocimiento y el sentido del humor».

‘Cómo hacer una bomba en la cocina de tu mamá’ es la propuesta de la compañía Las Ignífugas el 15 de octubre, con un trabajo «magistral» de Teresa Garzón con efectos de sonido que acompañan a la actriz sobre la experiencia del suicidio.

Al día siguiente, ‘El funeral’, con Las Esquinas, Teatro y Moche, de Zaragoza que, a diferencia de las ceremonias en el tanatorio, es una celebración con un componente musical y un lenguaje inventado, que no es real. Se supone que es ucraniano, pero no lo es y está concebido para transmitir. El sábado 17, el festival recupera a uno de los grandes directores de escena y a la compañía Atalaya, con la obra 'El rey se muere' de Eugene Ionesco, dirigida por Ricardo Iniesta y Sario Téllez.

‘Camuñas’ es la propuesta para el 18 de octubre para el público infantil y familiar, con la compañía Katua & Galea Teatro, que ya pasó por el festival en 2024 con ‘La bruja rechinadientes’. Títeres que cuentan historias con una iluminación muy expresiva..

‘Rinoceronte’ es el trabajo del taller de fin de estudios en la especialidad de Interpretación de la ESAD, dirigido por Carmen Galarza, para el 20 de octubre. El 21 se pondrá en escena ‘Dysphoria’, de Histrión Teatro, un monólogo de Gema Matarraz con un trabajo interpretativo de primer nivel. ‘Halley’ es danza con la compañía Led Silhouete, que reflexiona sobre los ciclos de la historia. El viernes 23 se clausura con ‘Color’, de Animasur, una reflexión sobre el poder y la servidumbre con un espectáculo sin texto.

Actividades paralelas

El festival incluye actividades paralelas: la presentación de la Asociación de Profesionales de Danza de Extremadura, un taller de danza a cargo de Daniel Cardoso, otro infantil de teatro de sombras en Fundación CB que requiere inscripción previa y las III Jornadas de Debate Uapex: Las oportunidades laborales del actor la actriz dentro del tejido cultural de Extremadura.

La entrada de cada obra cuesta 15 euros (6 euros la infantil) y desde ayer están a la venta los abonos (85 euros), que incluyen el derecho a voto para el Premio del Publico.