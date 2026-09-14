Caso Francisca Cadenas
Solo uno de los hermanos está participando en la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas
Se trata de Manuel González, el mayor de ambos, que niega su participación. El autor confeso, Julián, no ha querido colaborar y ha sido trasladado por la Guardia Civil al cuartel de Hornachos
Solo uno de los hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida el 9 de mayo de 2017 y cuyos restos fueron hallados el pasado 11 de marzo enterrados en casa de sus vecinos, está participando este lunes en la reconstrucción de los hechos.
Se trata de Manuel González, el hermano mayor, conocido en el pueblo como Lolo, que niega su implicación en el asesinato.
Julián, el otro hermano y autor confeso del crimen, no ha querido colaborar y, después de permanecer desde su llegada, minutos después de las 9.30, en la calle Nueva, ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Hornachos.
Aunque la zona está acordonada, los gritos de "asesino", "cobarde" o "rata" se escuchan cada vez que Manuel sale de su casa a la calle.
Manuel González, el hermano que está participando en la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, ha abandonado ahora mismo la calle Nueva en un vehículo de la Guardia Civil. Se presume que también ha,sido trasladado al cuartel de Hornachos, junto a su hermano Julián, aunque oficialmente no se ha confirmado este extremo.
Acompañado de su defensa
El investigado está acompañado por los abogados de la defensa, José Duarte y Aurelia Martín, y también están presentes la abogada de la acusación particular, Verónica Guerrero, además del juez de Villafranca de los Barros que dirige la investigación, funcionarios del juzgado y numerosos agentes de la UCO.
Unos metros más allá, vecinos de la calle Nueva y familiares de Francisca Cadenas, a los únicos que se les ha permitido el acceso, siguen tras una valla los movimientos del investigado con rabia, indignación e impotencia.
A uno de los que más se escucha gritar es a José Antonio Meneses, hijo menor de Francisca, que fue quien la noche de la desaparición acudió a casa de los hermanos a preguntar por su madre y siempre mantuvo sus sospechas sobre los dos hermanos.
Ya ha abandonado la calle
Manuel González, el hermano que está participando en la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, ha abandonado ahora mismo la calle Nueva en un vehículo de la Guardia Civil. Se presume que también ha sido trasladado al cuartel de Hornachos, junto a su hermano Julián, aunque oficialmente no se ha confirmado este extremo.
La reconstrucción prosigue ahora sin los dos investigados. De momento, no ha trascendido si Manuel González regresará más tarde para continuar con la diligencia.
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