El PSOE de Badajoz presenta 9 alegaciones contra la planta de biometano

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este lunes 9 alegaciones contra el proyecto de biogás de alperujo proyectado en la carretera de Campomayor, cuya solicitud de autorización ambiental se encuentra actualmente en exposición pública. El PSOE se opone a la ubicación de las instalaciones y a través de estas alegaciones piden resolver cuestiones que les suscitan dudas a partir de la documentación expuesta: funcionamiento nocturno y ruido, cantidades y destino del digestato, control de aguas subterráneas, abastecimiento y consumo de agua, configuración de balsas, olores, tráfico, coherencia entre documentos y elección del emplazamiento.

Para dar a conocer el contenido de estas alegaciones ha comparecido la portavoz municipal, Silvia González. Su grupo ya hizo pública la semana pasada su preocupación por este proyecto y defendieron que no querían precipitarse hasta estudiar con detalle la documentación (estudio de impacto ambiental, proyecto básico, planos y anexos). Ya lo han hecho, dicen. El expediente es público y tras analizarlo, su preocupación no ha disminuido. "Al contrario". De ahí que hayan decidido presentar 9 alegaciones.

El PSOE de Badajoz dice no estar en contra del biometano, de las energías renovables ni del aprovechamiento de los residuos agrícolas. Lo que analizan es el proyecto concreto de Badajoz, sus dimensiones y su ubicación. González recuerda que la planta prevista va a tratar 100.000 toneladas de alperujo al año con dos grandes balsas de alperujo y otra de digestato líquido. La planta está preparada para funcionar 24 horas al día los 365 días al año. Pero, según el PSOE, el estudio acústico señala que no se contempla el uso nocturno, aunque después recoge límites del ruido por las noches. Quieren que se aclare qué equipos funcionarán en horario nocturno, qué ruidos producirán y cómo se ha calculado el impacto. "Los vecinos necesitan saber cómo se va a proteger su descanso".

También existen "diferencias importantes" en las cifras de digestato, que es el material que queda tras producir el biogás. Una tabla del proyecto básico reduce prácticamente a la mitad las cantidades recogidas en otro apartado del proyecto, según señala la portavoz, que comprende que se pueda tratarse de un error, pero son "decenas de miles de toneladas al año" y su volumen determina el almacenamiento, los camiones y el destino de todo el material.

Una carta de la empresa

El proyecto -explica- incluye una carta de una empresa interesada en adquirir el digestato, pero el PSOE considera que una carta de interés no garantiza la retirada de toda la producción durante toda la vida activa de la planta, por lo que necesita concreción: qué cantidades se retirarán, con qué periodicidad y qué alternativa habrá si esa salida comercial no se materializa, porque forma parte de las garantías.

También tienen dudas del control de las aguas subterráneas. Bajo las balsas existen piezómetros para el control del subsuelo. El expediente pasa de uno de 8 metros a 3 de 30 y finalmente a 2 de 10. El propio estudio, según la información del PSOE, sitúa el nivel freático a 21 metros. No dudan de que estos controles no sirvan, pero quieren saber cuáles se van a instalar, dónde, a qué profundidad y qué hará cada uno, para que se entienda cómo se detectaría una posible afección.

El agua tampoco está clara, afirman. El expediente incorpora una solicitud de un sondeo de 107 metros. Necesitan conocer la autorización que ampara el abastecimiento, cuánta agua requiere y de dónde saldrá.

Por otro lado, aseguran que en el expediente aparecen configuraciones distintas de las balsas y piden saber cuál es la versión válida.

Y les preocupan los olores. El proyecto contempla cubiertas, sellados y tratamiento de gases, pero también descargas de material orgánica al aire libre varias horas al día durante la campaña. Por eso piden que se expliquen "los escenarios más desfavorables", cómo influyen los vientos, qué zonas habitadas pueden verse afectadas y qué respuestas habrá si aparecieran molestias.

Tampoco conocen el tráfico real que se va a generar. El expediente utiliza distintas hipótesis. Quieren saber cuántos camiones entrarán y saldrán, cuántos meses, a qué horas y por qué carreteras.

En cuanto a la ubicación, se preguntan por qué la elegida. Terrenos disponibles y cercanía a la red de gas son las ventajas, pero se preguntan si la mejor elección es Badajoz, si se han ponderado el tráfico, las zonas residenciales, académicas, el crecimiento futuro y actividades económicas y logísticas. "La proximidad al gasoducto no basta para justificar dónde debe instalarse una planta de estas dimensiones".

Al mismo tiempo, en el PSOE se preguntan qué recibe Badajoz a cambio, cuántos empleos fijos va a crear y cuántos serán de Badajoz. El expediente no ofrece una cifra clara. Su estimación está entre 9 a 15 empleo.

En una de las alegaciones, el PSOE pide que se valore si los posibles impactos de la planta requieren una evaluación ambiental ordinaria más completa y detallada que la simplificada. En la novena, conocer los datos ambientales que faltan para poder conocer el proyecto y participar con toda la información necesaria. Si las correcciones cambian de forma relevante el proyecto, quieren que la Junta valore si corresponde abrir otro trámite de participación. Reconoce las medidas previstas de impermeabilización, detección de fugas y vigilancia ambiental y exigen que estén bien definidas, sean coherentes y puedan comprobarse.

Si las respuestas no resuelven la cuestiones que plantean ni justifican la idoneidad del emplazamiento, el PSOE "no dudará" en utilizar "todos los medios políticos e institucionales" a su alcance para seguir defendiendo una ubicación "más adecuada".

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El papel del ayuntamiento

Silvia González se ha hecho eco del "rechazo social" que ha generado este proyecto que, en su opinión, el equipo de gobierno municipal "no puede obviar". La asociación vecinal de Cuartón del Cortijo ha sido la última en sumarse y se ha unido a la de Río Caya. Anuncian movilizaciones y el PSOE cree que irán a más. Consideran que sus peticiones están "bien fundamentadas" y "merecen una respuesta". Piden la implicación del ayuntamiento ante esta situación, pues creen que el gobierno local debe explicar si considera adecuada la ubicación, qué garantías va a pedir y qué actuaciones puede adoptar desde sus competencias. En su opinión, "es una responsabilidad que no pueden eludir" para defender a quienes viven y trabajan en ese entorno y se ha referido a varios procesos en otros municipios que se han interrumpido o modificado tras la presentación de alegaciones.