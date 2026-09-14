San Fernando se suma al viaje por Badajoz para despertar recuerdos frente al alzhéimer

La memoria de Badajoz volverá a convertirse en una herramienta para despertar recuerdos y emociones entre las personas mayores. El próximo jueves 24 de septiembre se celebra la tercera edición de 'Recordando mi ciudad', una actividad que propone un recorrido en autobús por lugares emblemáticos de la capital pacense utilizando fotografías antiguas para estimular la memoria.

La actividad comenzará a las 11.30 horas en la plaza de la Libertad, desde donde partirá el autobús, y será gratuita y abierta a cualquier persona interesada, aunque será necesaria inscripción previa debido a la limitación de plazas.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Extremadura (Afaex), en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz y Tubasa, y se incluye dentro de la programación organizada en torno al Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre.

Un recorrido que este año cruza el Guadiana

El concejal de Mayores, Juancho Pérez, ha explicado durante la presentación que se trata de la tercera edición de un taller que ya comienza a consolidarse en la ciudad. El recorrido tendrá su inicio y final en la plaza de la Libertad y pasará por enclaves monumentales y espacios de ocio ligados a la historia reciente de Badajoz.

Este año habrá además una importante novedad: el autobús cruzará el Guadiana para incorporar lugares tradicionales de la margen derecha, entre ellos el barrio de San Fernando y el viejo Vivero. "Recordar nuestra ciudad es muy importante y hacerlo con personas que tienen problemas para recordar se convierte en un ejercicio fundamental para estimular sus recuerdos en base a lugares por los que ha discurrido su vida", ha destacado el concejal. Igualmente, ha señalado que cada participante asociará los lugares del recorrido con momentos diferentes de su propia historia, pero el objetivo es que todos ellos puedan encontrar algún estímulo relacionado con su pasado.

El recorrido, ha recordado, se realizará además en un autobús 100% eléctrico de Tubasa, con el que se pretende ofrecer un trayecto cómodo, seguro y sostenible.

Fotografías para despertar recuerdos

La psicóloga de la asociación Belén Pocostales ha explicado, por su parte, que 'Recordando mi ciudad' es una actividad de reminiscencia en la que se trabaja con los recuerdos y las experiencias de las personas mayores utilizando la propia ciudad como hilo conductor. "Nos permite trabajar los recuerdos y las experiencias de nuestros mayores a través de algo tan cercano y significativo como es nuestra propia ciudad", ha señalado.

Durante el trayecto, fotografías antiguas de Badajoz permitirán comparar los espacios que conocieron los participantes décadas atrás con su aspecto actual y servirán para provocar conversaciones sobre vivencias, historias y anécdotas personales.

La psicóloga ha recordado como ejemplo el testimonio de Carmen Sánchez, una de las participantes en la pasada edición. "Cuando pasamos por la iglesia en la que me casé, me sentí tan feliz y emocionada", relató entonces. Aquella imagen le permitió recordar el día de su boda, la celebración familiar y el momento en el que dejó la casa de sus padres para comenzar a vivir con su marido.

Según ha explicado Pocostales, este tipo de terapias de reminiscencia resultan especialmente valiosas porque en las personas con alzhéimer pueden permanecer intactos determinados recuerdos lejanos, como la casa en la que vivieron durante su infancia o la iglesia en la que contrajeron matrimonio. Recuperarlos genera además efectos positivos en su bienestar. "Salen de allí felices", ha resumido la psicóloga, quien ha destacado la emoción que provoca en los participantes volver a conectar con determinados momentos de su vida.

La actividad está abierta a usuarios de Afaex y a cualquier otra persona que quiera participar. Debido a la capacidad del autobús, la organización recomienda realizar cuanto antes la inscripción a través del teléfono 636 005 113.

Una semana de actividades por el alzhéimer

'Recordando mi ciudad' forma parte de una programación más amplia organizada por Afaex bajo el lema nacional "Las respuestas", promovido por la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa).

El presidente, Ramón Hernández, ha aprovechado la presentación para alertar del crecimiento de las necesidades asistenciales. "Las listas de espera están experimentando un crecimiento exponencial. Cada semana recibimos a más familias exhaustas que necesitan un apoyo con urgencia", ha advertido.

Hernández ha defendido la necesidad de "multiplicar esfuerzos" ante una demanda creciente y ha recordado que la asociación presta atención integral a personas con alzhéimer y sus familias en Badajoz mediante centros de día, programas de estimulación cognitiva, ayuda a domicilio, apoyo psicológico, fisioterapia y asesoramiento.

La programación arrancará el 21 de septiembre con la ruta solidaria 'Kilómetros para recordar', que partirá a las 10.00 horas desde la residencia DomusVi y concluirá en el Ayuntamiento de Badajoz. Allí se procederá a la lectura del manifiesto oficial con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

El 22 de septiembre, los usuarios del centro de día de la barriada de Llera participarán en un campeonato junto a mayores del Club de Petanca de Llera. Un día después, el 23 de septiembre, se desarrollará 'El árbol de la memoria' en DomusVi, mientras que el Hospital Centro Vivo acogerá el tradicional desayuno solidario con migas y bollería.

Tras el paseo en autobús, el programa concluirá el 25 de septiembre con 'La danza de la memoria', una actividad que se desarrollará por segundo año consecutivo. "Detrás de cada diagnóstico hay una persona y una familia que nos necesita", ha subrayado el presidente de Afaex, que ha animado a los mayores de Badajoz a sumarse a las diferentes propuestas organizadas durante la semana.