La UEx refuerza la formación en ciberseguridad ante el aumento de los ataques dirigidos a las personas

La ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión solo de expertos para convertirse en una necesidad que afecta tanto a grandes instituciones como a vecinos de toda la región. Con el objetivo de tender puentes y acercar la protección digital a toda la sociedad, la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura (UEx) ha presentado en Badajoz la Cátedra de Ciberseguridad, impulsada junto al Instituto Nacional de Seguridad (INCIBE).

Esta nueva formación, que está pensada para todos los públicos, ha sido presentada por el vicerrector de Transformación Digital de la UEx, José Javier Berrocal; el decano de la facultad, Daniel Martín; el presidente de la Asociación Objetivos de Extremadura, Santos Jorna; y la coordinadora de proyectos de la cátedra, Patricia de Casas.

No es una sola iniciativa la que se va a llevar a cabo dentro de esta cátedra, sino que se apoya sobre tres pilares: cursos online masivos y abiertos (MOOC), una escuela rural y el libro 'Ciberseguridad y competencias mediáticas en la era digital. Protección, privacidad y ciudadanía digital'. Este último, elaborado por Patricia de Casas, Macarena Parejo y María del Mar Ávila.

Andrés Caro, profesor de la Escuela Politécnica de Cáceres, asegura que el "proyecto tiene como objetivo la divulgación de la seguridad digital en toda Extremadura desde el punto de vista de la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos hacia los ciudadanos".

Presentación de la Cátedra de Ciberseguridad en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Documentación. / UEx

Cursos gratuitos y una escuela rural

Por una parte, el MOOC es gratuito y puede apuntarse cualquier persona, ya sea joven o mayor, sin importar su nivel de conocimientos ni formación. Al finalizarlo, se expedirá un certificado oficial de la UEx que acreditará los estudios. Por otra parte, la Escuela Rural de Ciberseguridad está pensada de forma exclusiva para aquellas personas que viven en entornos rurales. Se realizará en 15 localidades, tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz, e irá de la mano con la Asociación Objetivos.

Estas actividades que se impartirán en pequeños municipios están actualizadas y ayudarán a las personas a manejar el mundo digital con menos barreras. "Está pensado para que aquella gente que no tiene acceso a la formación pueda disponer de conocimientos adecuados a sus necesidades y contexto y puedan evitar fraudes y engaños. Además, podrán aprender a gestionar bien sus datos personales y servirá para que la gente pierda el miedo al mundo digital, porque la ciberseguridad está para ayudarnos", asegura Caro.

Por su parte, el vicerrector de Transformación Digital, José Javier Berrocal, ha destacado la magnitud de un problema creciente: "Los entornos educativos superamos los 4.000 ciberataques semanales de media, una cifra que duplica la de otros sectores como el empresarial y que se incrementa cada año en torno a un 10 o 15%. A nivel educativo, tenemos un problema importante". Además, asegura que en España es una cuestión homogénea que no se enfoca tanto en atacar a la institución sino a las personas. "El 60 o 70% de esos ciberataques se dirigen contra las personas", asegura, y añade que "son las que reciben los correos de phishing, las llamadas, y las que pinchan en el enlace que ocasiona las brechas de seguridad".

Por ello, la puesta en marcha de esta cátedra es "algo fundamental a día de hoy" ya que, formando a la gente, podrán saber qué pueden creer, dónde pueden pinchar y cómo manejarse por el entorno digital. "Son acciones fundamentales para que la sociedad extremeña sepa como utilizar las redes, el correo y como interaccionar con internet", ha concluido el vicerrector.