La Academia de Seguridad de Extremadura en Badajoz se reformará de manera integral con 2,5 millones de euros

Dos millones y medio de euros. Es la partida que la Junta de Extremadura tiene previsto destinar a la reforma integral de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura en Badajoz. Así lo acaba de anunciar el consejero de Presidencia, Abel Bautista, antes del acto de entrega de medallas y condecoraciones de la Policía Local, que se está celebrando en el teatro López de Ayala. Esta inversión se ejecutará en dos anualidades, en 2027 y 2028.

Bautista, además, ha avanzado que la academia incorporará, por primera vez, la formación en IA, realidad virtual y el manejo de drones.

El consejero ha destacado que esta inversión tiene como objetivo preparar a la Policía Local del siglo XXI, un cuerpo que, según ha destacado, ha demostrado que cada vez juega un papel más importante en la seguridad ciudadana. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Badajoz, donde -ha dicho- la colaboración de la Policía Local con la Policía Nacional permitido que se lleven a cabo numerosas intervenciones con éxito.

Desde 2023, por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura han pasado 230 nuevos agentes. Este curso se están formado 81, de los que uno de cada tres es una mujer.

Noticias relacionadas

Badajoz es la que más personal aporta a la academia, con 8 mandos y 31 agentes que ejercen como profesores.