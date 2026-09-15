Reacción
El alcalde de Badajoz tras la quema de diez coches esta madrugada: "Pido todos los medios para parar esta escalada"
Gragera reitera su preocupación por la sucesión de este tipo de hechos en la ciudad
Todos los medios posibles para que las investigaciones de la Policía Nacional se materialicen en detenciones y "parar esta escalada". Es lo que ha solicitado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a la Delegación del Gobierno en Extremadura, después de que esta madrugada, en apenas dos horas, hayan sido incendiados de manera intencionada 10 vehículos en tres barriadas de la ciudad.
El alcalde ha reconocido que la sucesión de este tipo de episodios durante los últimos meses lo tiene "muy preocupado". "No lo debemos tolerar y esperamos que las gestiones tanto de la Delegación del Gobierno como de la Policía Nacional fructifiquen y se ponga fin a esto", ha dicho a preguntas de la prensa antes de asistir al acto de entrega de medallas de la Policía Local.
Gragera ha añadido que estos hechos no solo afectan a los titulares de los vehículos a los que se prende fuego, sino a la sensación de seguridad del conjunto de los vecinos, que ven como se suceden estos sucesos en su entorno.
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