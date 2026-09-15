Badajoz acoge este 15 de septiembre la presentación de ‘Archivo para no desaparecer’ en Montesinos 22

Badajoz acogerá este martes 15 de septiembre la presentación de ‘Archivo para no desaparecer’, un proyecto de Carlota Visier y Laura C. Vela que combina fotografía y escritura para reflexionar sobre la memoria, los archivos populares y las formas en que las comunidades se narran a sí mismas.

El encuentro tendrá lugar en Montesinos 22, en Badajoz, de 19:00 a 20:00 horas, y está dirigido a todos los públicos.

El proyecto parte de un proceso de escucha y recopilación desarrollado en La Umbría, una aldea de la Sierra de Aracena (Huelva). Allí, Carlota Visier y Laura C. Vela han reunido fotografías domésticas que nunca aspiraron a ser obras de arte ni documentos históricos, pero que conservan, sin embargo, una memoria compartida.

Las autoras trabajan con estas imágenes como "espigadoras" de fotografías cotidianas, recuperando materiales que permiten observar cómo han cambiado las formas de autorrepresentarse, de mirarse entre unos y otros y de ser mirados.

Fotografías domésticas para conservar la memoria

‘Archivo para no desaparecer’ propone entender el archivo como algo más que una colección de documentos. El proyecto invita a pensar el archivo como verbo y a fijarse en las distintas maneras en que las personas conservan aquello que han vivido.

En La Umbría, esa memoria aparece en álbumes, cajas con fotografías, relatos o canciones. Son elementos que forman parte de la vida cotidiana y que, reunidos, permiten construir un relato compartido.

El proyecto también dialoga con la historia de otros lugares en los que los archivos terminaron desapareciendo, vendidos al peso o arrojados al fuego. La publicación pone así el foco en la fragilidad de la memoria y en las formas, siempre cambiantes, en que las comunidades se reconocen y se cuentan a sí mismas.

Un proyecto con textos inéditos de Alberto Conejero y María Sánchez

La publicación incorpora textos inéditos de Alberto Conejero y María Sánchez junto al trabajo fotográfico de Carlota Visier y Laura C. Vela.

‘Archivo para no desaparecer’ es un proyecto desarrollado para el Centro Andaluz de Fotografía, con la colaboración de la Asociación Lieva, el Archivo Popular de Fuenteheridos y la Asociación Fotográfica Tomás Martínez, además de la participación de los habitantes de La Umbría.

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El libro tiene 312 páginas a color y unas dimensiones de 228 x 160 milímetros. Las fotografías que aparecen sobre fondo negro pertenecen al archivo popular de La Umbría y en los laterales se identifica a las personas que las aportan y conservan.