"Estamos dispuestas a todo porque las novatadas las vives una vez": los futuros maestros de Badajoz pasan por 'la pringue'

Harina, huevos, kétchup y vinagre. Son algunos de los ingredientes con los que los veteranos de Magisterio reciben cada año a los alumnos de primero en una de sus jornadas más esperadas: 'la pringue'. María Nogales y María Chamizo, estudiantes de primer curso de Educación Infantil, aguardaban este martes junto al resto de sus compañeros bajo el puente Real de Badajoz, junto al río Guadiana, para participar en una tradición que mezcla juegos y distintas pruebas.

"Nos han dicho que las novatadas eran hoy y aquí estamos, esperando a ver qué nos hacen", cuenta una de ellas. Tiene 18 años y llega desde Valverde de Leganés, mientras que su compañera, de 20, vive en Badajoz. Ninguna sabe exactamente qué ocurrirá durante las próximas horas. "Venimos a ciegas", cuentan entre risas.

Sí conocen, al menos de oídas, la mecánica. Retos y pequeños castigos que pueden acabar con los recién llegados cubiertos de harina, huevo o cualquier otra mezcla ideada por sus compañeros de cursos superiores.

Galería | Así han sido las novatadas en Badajoz / David Guilherme

Lejos de mostrarse preocupadas, ambas llegan con ganas de participar: "Estamos dispuestas a todo", asegura María. "Al fin y al cabo, es una experiencia única. Es el primer año y sirve para descubrir cosas nuevas y conocer gente", añade su compañera.

Los encuentros de los primeros días les han permitido poner nombre y cara a algunos de los compañeros con quienes dentro de poco compartirán pupitre. "Hemos conocido a muchísima gente nueva", reconoce María Nogales.

"Que no me tiren huevo o vinagre"

"Que me tiren huevo o vinagre me preocupa porque tengo lentillas, pero por lo demás, todo muy bien", explica la joven, mientras que el límite de su compañera es otro: "El caldo de pescado. Es que puede ser que vomite, me da mucho asco", reconoce María. El trato con los veteranos, apuntan, ya es cercano: han coincidido con ellos en fiestas anteriores y forman parte de grupos en los que organizan quedadas e incluso preparan camisetas para estas citas.

María Amalia Nogales Prado y María Chamizo Manzanero, hoy en las novatadas. / David Guilherme Carnerero

'La pringue' es uno de los momentos centrales de estas novatadas, aunque las actividades no se reducen a una única jornada. Las alumnas explican que ya han participado en encuentros anteriores y que durante las fiestas los novatos suelen llevar pintada una 'N', mientras que los alumnos de cursos superiores se identifican con una 'V' de veterano. "Tenemos novatadas a lo largo de todo el curso", comentan.

Una práctica prohibida en la UEx

Estas prácticas, sin embargo, no están permitidas dentro de la Universidad de Extremadura. Sus normas de convivencia tipifican como falta muy grave la realización de novatadas o de conductas vejatorias que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas. La normativa se aplica a los espacios de la UEx y también a actividades universitarias que, aunque se desarrollen fuera de ellos, estén autorizadas, tuteladas u organizadas por la institución. En este caso, la cita tiene lugar fuera del campus, en una zona próxima al río.

Celia Fortunato forma parte de un grupo de alrededor de veinte alumnos veteranos de tercero de Magisterio encargados de organizar la jornada. "Lo que hacemos son pruebas para los novatos para que se lo pasen bien, pierdan un poco la vergüenza y, sobre todo, se conozcan entre ellos", explica.

Celia Fortunato y Andrea Fernández, dos de las veteranas de Magisterio que organizan las pruebas. / David Guilherme Carnerero

"Hoy básicamente lo que hacemos es hacerles pruebas y mancharles un poco la ropa", señala Celia. Si no superan alguno de los retos, llega el correspondiente castigo. Puede ser con huevo, con kétchup, con jabón, con lo que sea".

Los organizadores insisten en que el objetivo es que los nuevos estudiantes de Magisterio se integren antes de comenzar las clases y entren en la facultad con algunas caras conocidas. Celia habla desde su propia experiencia. Ella también estuvo hace unos años en el otro lado: "Tengo muy buen recuerdo. Las amigas que conozco hoy de clase las conocí el primer día en las novatadas", asegura.

Para la veterana, esos primeros encuentros cambiaron incluso su llegada a las aulas: "Ya entras en clase conociendo a gente y es diferente". Por eso recomienda participar: "Te lo pasas muy bien, conoces a gente de clase, a los veteranos y luego salimos todos juntos".

Las actividades comenzaron la pasada semana, coincidiendo con la llegada a Badajoz de muchos alumnos procedentes de otros municipios. No hay, por el momento, nuevas convocatorias multitudinarias previstas después de 'la pringue' de esta mañana, aunque los encuentros continuarán durante las próximas fiestas y salidas, algunas de ellas en Santalia, la discoteca situada junto a Lusiberia.

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Las novatas de Magisterio, preparadas para afrontar 'la pringue' este martes. / David Guilherme Carnerero

La jornada termina siendo, para muchos de ellos, una primera toma de contacto con la vida universitaria. Sirve para celebrar el estreno de la carrera y vivir una experiencia que, como dicen, solo corresponde a quienes acaban de llegar: "Las novatadas las vives una vez".