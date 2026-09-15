Las familias que okupan los pisos de la Guardia Civil en Badajoz se concentran ante Vivienda: "Estoy deseando pagar mi alquiler"

Anunciaron movilizaciones y lo han cumplido. Las familias que okupan desde hace casi 10 años una decena de los conocidos como pisos de la Guardia Civil, en la barriada de Suerte de Saavedra, se han concentrado este martes por la manada ante la sede de la Consejería de Vivienda en Badajoz para exigir, una vez más, que se regularice su situación y puedan continuar viviendo en estos o en otros de estos pisos a cambio de un alquiler social, una vez que se rehabiliten.

"Yo estoy deseando pagar mi alquiler, porque no me gusta vivir en la incertidumbre en la que estoy viviendo. Tenemos ansiedad desde que llegamos allí hace más de 9 años. Llevamos pidiéndolo desde siempre, pero ahora es cuando está sonando porque es cuando ellos (por la Junta) han empezado a asomar la patita", explica Rocío Mejías, una de las vecinas. En este sentido, recuerda que dos trabajadores de Vivienda fueron, acompañados por la policía, puerta por puerta el pasado mes de agosto para informarles de que tenían de plazo hasta septiembre para abandonar los pisos de "por las buenas".

La consejería negó entonces que hubiera iniciado expedientes de desahucio abiertos. A las familias no les consta que los haya, pero temen que en cualquier momento puedan activarse los trámites para desalojarlos.

Galería | Así ha sido la manifestación de las familias que ocupan los antiguos pisos de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra / Cedida

"Nosotros lo que queremos es regularizar nuestra situación y que podamos quedarnos en esos o en otros pisos pagando un alquiler social", ha insistido Rocío Mejías. "Mientras ha estado cerrado el edificio, nadie lo ha necesitado, con la gran necesidad de vivienda que hay en España; pero ahora que estamos nosotros, si lo quieren y a nosotros que nos den morcilla", critica.

Los conocidos como pisos de la Guardia Civil son en total 90. Los primeros 40 ya se rehabilitaron y están ocupados, 20 por familias y otros tantos por Cáritas. Hace unos meses, el Ministerio del Interior, cedió definitivamente los 50 que quedaban pendientes a la Junta de Extremadura, que ya ha anunciado que los va a rehabilitar para convertirlos en viviendas destinadas a alquiler social.

Las familias que okupan 10 de ellos defienden que si estos pisos se van a recuperar es porque ellos llevan viviendo allí más de 9 años, pero lamentan que los responsables de Vivienda no accedan a reunirse con ellos para buscar una solución a su problema.

En la protesta, han estado respaldados por Campamento Dignidad, la Asociación 25 de Marzo, el sindicato CNT e Izquierda Unida Badajoz, entre otros. Representantes del primer colectivo sí se han reunido con responsables de la consejería, pero, según uno de sus miembros, Paco González, no están satisfechos con lo que les han trasladado.

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En este sentido, asegura que la Junta pretende que sean Cáritas y otras asociaciones "vinculadas a la derecha" las que se encarguen de realizar los informes sobre vulnerabilidad para que se adjudiquen una vez que se rehabiliten estos pisos. "Se quiere quitar el problema de en medio", afirma este integrante de Campamento Dignidad, que defiende que lo público tiene que ser gestionado por la Administración y no por entidades privadas.