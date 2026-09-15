K-Pop, torneos de eSports y zona LEGO: todo lo que podrás hacer en la nueva edición de Play Badajoz

El Centro Joven acogerá los días 25 y 26 de septiembre la tercera edición de 'Play Badajoz #GameFest', un encuentro de referencia para la comunidad gamer, la tecnología y la cultura pop de Extremadura. El evento mantendrá sus puertas abiertas de 10.00 a 20.00 horas y la entrada será totalmente libre y gratuita para todos los que quieran asistir.

La presentación ha contado con la intervención de la concejala de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Badajoz, Mariema Seck; la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx), María José Tovar; y el director de Play Generation, Borja Merino, quien ha señalado las novedades, actividades y premios que tiene esta nueva edición.

Programación y novedades

El director de Play ha subrayado que este año se amplía la cobertura respecto a la edición pasada. La feria integrará más de 30 actividades que ya están programadas que se desplegarán a lo largo de 10 espacios temáticos y 15 zonas experienciales, articuladas para ofrecer una visión integral del entretenimiento moderno. Los premios para ganadores y participantes superarán los 3.500 euros en total.

La zona de videojuegos dispondrá de seis áreas específicas, entre las que destacan cuatro escenarios dedicados en exclusiva a torneos oficiales de eSports. Las disciplinas en competición abarcarán títulos muy populares como League of Legends, Valorant o FC 24. La oferta se completa con zonas de juego libre, un área para Nintendo, PlayStation, ordenador y móvil, y un espacio expositivo reservado a desarrolladores.

La zona asiática se erige como una de las secciones de mayor demanda. Albergará un concurso de K-Pop que ya ha completado su cupo máximo con más de 200 inscritos y repartirá 500 euros en premios, además de desarrollar talleres de caligrafía china, artesanía y exhibiciones en directo. Asimismo, la feria albergará una zona oficial de LEGO provista de 20 sets para montar que se podrán llevar a casa cuando los completen y el sorteo exclusivo de una Copa del Mundo de LEGO entre los asistentes.

Además, el recinto contará con simuladores de conducción y de vuelo, puestos de realidad virtual, un área técnica (Tech Corner) orientada al pilotaje de drones, robótica, impresión 3D, una pista interactiva Nerf Corner, ludoteca con juegos de mesa y un espacio gastronómico con foods trucks.

15 colegios y más de 1.000 alumnos

El vector educativo constituirá uno de los pilares vertebradores de la programación durante la mañana del viernes 25 a través del College Day. Borja Merino ha confirmado una previsión de asistencia que supera la del año pasado, con unos 1.000 niños procedentes de 15 centros de toda la provincia, entre los que destacan los colegios de Badajoz Santo Ángel y el Sopeña, según ha detallado Mariema.

Durante su visita, los estudiantes participarán en itinerarios guiados, ponencias sobre las salidas profesionales en la industria del videojuego, talleres de uso responsable y workshop de alfabetización digital.

El director de esta feria dedicada al ocio y al entretenimiento digital ha enfatizado que la tecnología, bien utilizada, representa un instrumento formativo de enorme valor analítico y creativo.

Un festival en auge

A la pasada edición asistieron más de 4.000 personas, según ha confirmado la concejala de Juventud, Mariema Seck, quien a su vez ha mencionado que la inversión del ayuntamiento para celebrar esta nueva edición ha sido de 22.627 euros, sumados a los 4.235 euros del Instituto de la Juventud de Extremadura.

En la pasada edición fueron más de 700 alumnos y unas 800 personas las que participaron en torneos y concursos que requerían inscripción previa. Mariema ha asegurado que "escuchar a los jóvenes" es su responsabilidad y que este tipo de eventos tienen "un tirón enorme" entre ese grupo. "Es un espacio donde se pueden sentir identificados", ha asegurado, añadiendo que habrá actividades de K-Pop, anime y de la cultura del manga. "No solo atrae a gente de Badajoz, sino de toda la provincia, y hace que nos convirtamos en el epicentro de los jóvenes y de la cultura digital", ha finalizado la concejala.