Largas colas y plazas agotadas: la carrera de los mayores de Badajoz por un viaje del Imserso

A las nueve de la mañana arrancaba la venta de los viajes del Imserso para los pacenses no preferentes -los preferente tuvieron su turno prioritario ayer-. Desde primera hora de este martes, decenas de personas se agolpaban en algunas de las agencias de viajes del centro de Badajoz que están acreditadas para vender los destinos.

Sin embargo, para muchos, la ilusión duró más bien poco. A las 10 de la mañana, la mayoría de las plazas -879.213 plazas en toda España- ya se había agotado, dejando a decenas de pacenses con la sensación de llegar siempre tarde.

El codiciado mapa de los mayores

"Yo estoy aquí desde las siete de la mañana", comentaba Francisco en la cola de BTravel. "Me quería ir a Ibiza pero me han dicho que ya no hay plaza. De momento vamos a ver las culturales, pero hasta mañana no se puede ver nada". A sus tres años como usuario, reconoce las bondades del servicio -"He estado en Mallorca y Menorca con el Imserso y se va muy bien"-, pero no oculta su frustración con el reparto por comunidades: "No sé qué pasa en Extremadura, pero aquí nos quitan plazas. Hablas con gente de Madrid y allí hay bastante oferta, pero aquí da la sensación de que cada año nos reducen el cupo".

Los testimonios en la puerta de los establecimientos dibujan un patrón claro de preferencias. Las islas y las costas peninsulares siguen siendo los reyes indiscutibles. Según explican desde Wonder Travel, este primer día de venta general ha logrado que vuelen las plazas para destinos como Canarias y Baleares. Las islas, seguidas de destinos icónicos como Benidorm o la Costa del Sol, se sitúan a la cabeza de los preferidos por quienes viajan con el programa.

Y es que, de las 879.213 plazas nacionales, el 50,1% se destina a costa peninsular y el 25,9% a las islas, una distribución que aún resulta insuficiente para la voraz demanda pacense.

En Wonder Travel, ayer -día para personas preferentes- acudieron unas 30 personas. Para hoy, esperaban más de 100: "Ayer fue, como mucho, el 10% de lo que esperamos". Los agentes de viajes tratan de encajar las piezas de un puzzle sin fichas: "Canarias y Baleares se agotan de inmediato. Benidorm y Málaga, prácticamente lo mismo. A la gente le cuesta encajar el viaje si no es a la playa aunque, cuando se abra el segundo cupo, veremos cómo van este año las rutas de interior y los circuitos culturales".

Resignación en la fila

Esa escasez de vacantes en el litoral convirtió la mañana en un ejercicio de resignación. "Llevo pocos años yendo porque, cada vez que vengo, tengo la mala suerte de no encontrar nada", lamenta Encarna, que aguardaba su turno junto a su prima. "Los que entran van saliendo diciendo que no hay nada. Veo absurdo que hagan venir a las agencias a personas mayores cuando no hay plazas. Estaremos aquí por si acaso, pero si no cogemos nada, nos iremos por nuestra cuenta". Pese a guardar un buen recuerdo de estancias pasadas en Santa Cruz de Tenerife o Benidorm, Encarna descartaba el turismo interior o las salidas internacionales: "El turismo cultural me gusta menos y lo de Europa me da un poco más de miedo. Nosotras somos de playa".

El turismo de escapada -que aglutina el 23,9% de las plazas e incluye circuitos culturales, viajes a la naturaleza o capitales de provincia y europeas- queda a menudo como la opción secundaria para quienes no logran hueco en la costa. Es el caso de José Antonio, otro de los pacenses que esperaba en la cola y que, a falta de playa, se planteaba conocer el interior: "Quiero conocer zonas bonitas de España este año, las que me propongan cuando me toque entrar".

José Antonio no ocultaba que el año pasado le tocó vivir la cara amarga de un viaje a Lloret de Mar: "Nos llevaron desde Badajoz hasta Madrid a las ocho de la mañana y no llegamos al hotel hasta las nueve y media de la noche. No nos dieron nada de comer. Pero la vuelta fue peor porque nos dejaron tirados en Atocha sin transporte para volver a más de 40 personas". Pese al descontento -"fue un fallo técnico de la organización a nivel central"-, ha vuelto este año con la esperanza de que todo salga mejor.

Con precios medios que oscilan entre los 300 y 400 euros según la temporada y la modalidad con o sin transporte, la campaña del Imserso sigue siendo el motor de ilusión de cientos de mayores en Badajoz, que esperan poder descansar en una playa durante esta temporada baja.