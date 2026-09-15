Lolo de Juan protagoniza una tertulia cinegética este martes en El Corte Inglés de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acogerá este martes, 15 de septiembre, una nueva tertulia cinegética con Lolo de Juan, dentro del ciclo de encuentros divulgativos sobre caza, naturaleza y mundo rural organizado por la Asociación Española de Rehalas y Juvenex.

La cita comenzará a las 20:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 horas. Durante la sesión, los asistentes podrán conocer de primera mano la visión y experiencia de Lolo de Juan y participar en la conversación con preguntas sobre aquellos aspectos que despierten su interés.

Ciclo de tertulias participativas

El ciclo plantea diferentes encuentros en los que se abordan cuestiones relacionadas con el mundo cinegético y en los que participan personalidades vinculadas a este ámbito. El formato busca, además, favorecer la participación del público y el intercambio de opiniones durante las tertulias.

En próximas ediciones, la organización prevé contar también con personalidades naturalistas y gestores del panorama nacional, con el objetivo de ofrecer otros puntos de vista sobre la naturaleza y el entorno rural en el que se desarrolla la actividad cinegética.

Lolo de Juan, protagonista de la nueva tertulia

El invitado de esta edición será Lolo de Juan, nombre con el que se conoce a Manuel de Juan López-Lago, escritor, divulgador y gestor de fincas.

Defensor de la montería tradicional española y del mundo rural, Lolo de Juan desarrolla su actividad como gestor de fincas agrícolas, ganaderas y cinegéticas y como cazador profesional. Además, cuenta con una amplia comunidad en redes sociales y colabora como articulista y experto en plataformas como IberaliaGO.

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La tertulia permitirá abordar su experiencia y su visión sobre la actividad cinegética y el medio rural en un encuentro abierto a la participación de los asistentes.