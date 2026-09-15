Luis Fano, el diseñador que ha puesto imagen a Badajoz: "Yo tengo necesidad de crear"

Hay nombres que terminan formando parte de la imagen de una ciudad sin que necesariamente todo el mundo conozca quién está detrás. Es el caso de Luis Fano, diseñador gráfico nacido en Don Benito en 1968 y con una larga trayectoria profesional vinculada a Badajoz. Carteles, identidades corporativas, proyectos editoriales y marcas forman parte de un recorrido que comenzó en Madrid y que, con el tiempo, le llevó a desarrollar buena parte de su carrera en Extremadura.

Fano estudió Arte Publicitario en Madrid, una elección que llegó "casi por casualidad", aunque el vínculo con el arte estaba presente desde mucho antes. "Artista he sido siempre", explica. Desde pequeño dibujaba y ya durante su etapa en el instituto creaba revistas. Aquella inquietud terminó encontrando en el diseño una disciplina capaz de combinar dos de sus grandes intereses: la creatividad y la comunicación.

"Me pareció fascinante porque es una mezcla muy equilibrada entre el arte y la psicología", señala al recordar sus comienzos en el Arte Publicitario. Su especialización posterior se centraría especialmente en el desarrollo y creación de marcas, un ámbito en el que, según explica, diseñar un logotipo es solo una parte del trabajo.

De Madrid a Badajoz para ganar calidad de vida

Su trayectoria profesional comenzó en Madrid, donde empezó a trabajar incluso antes de terminar sus estudios. En una agencia con presencia también en Londres participó en proyectos para grandes entidades financieras, entre ellas Banco Santander, BNP y JP Morgan.

Fueron unos primeros años profesionales intensos, pero Fano terminó tomando una decisión que marcaría su trayectoria: "Sabía que iba a sacrificar en un momento o en otro, trayectoria profesional o lo que sea, pero iba a ganar calidad de vida, que es lo que yo creo que gané", recuerda.

Después de cuatro o cinco años en Madrid regresó a Badajoz. Trabajó en empresas con departamentos de diseño consolidados hasta que, con la llegada de la crisis, decidió poner en marcha su propio estudio y su propia marca. Desde entonces ha continuado desarrollando proyectos para administraciones, empresas e instituciones.

Su trabajo puede encontrarse en numerosos espacios y acontecimientos de Badajoz, especialmente a través de la cartelería y la identidad visual de distintos eventos. Pero parte de su trabajo menos visible para el gran público está precisamente en aquellas marcas que ayudan a construir la identidad de proyectos e instituciones.

Uno de los ejemplos que destaca es el Hospital Centro Vivo. Fano fue responsable de su imagen y también de su denominación. "Le puse el Centro Vivo para un poco contrarrestar las connotaciones peyorativas de la marca del hospital", explica.

La Feria del Libro y una imagen para consolidarse

Entre sus trabajos vinculados a Badajoz también está la imagen de la Feria del Libro. Ha participado en distintas ediciones y destaca especialmente la del año pasado, cuando se creó un logotipo destinado a convertirse en la imagen institucional del evento.

"La Feria del Libro necesitaba ya una imagen corporativa, una imagen institucional", apunta. Para Fano, diseñar el cartel de esta cita supone además un reto particular porque la imagen no termina en el propio cartel. Tiene que funcionar cuando se traslada al conjunto del espacio y a sus diferentes aplicaciones. "Siempre hay que pensar la imagen que se cree, las variaciones que hagan que eso resulte colorido, colorista", explica.

José Antonio Casablanca posa con el cartel de la Feria del Libro de 2026 y en la televisión se muestra el nuevo logotipo, ambos creados por Luis Fano. / A. M. R.

Entre los trabajos de los que guarda especial recuerdo está también el diseño editorial del Atlas Medici de Lorenzo Possi, una obra que fue utilizada como regalo institucional de la Junta de Extremadura para los Reyes de España. Fano realizó el diseño editorial, las cubiertas y el diseño artístico de la publicación.

Su visión sobre la inteligencia artificial en el diseño

El artista reconoce que utiliza la inteligencia artificial, pero no para ejecutar sus carteles. "Yo la IA, por ejemplo, para hacer cartelería no la he usado nunca", afirma. Sí la emplea, en cambio, como una herramienta de previsualización. "La utilizo para saber si algo me va a funcionar o no visualmente. Y una vez que estoy seguro, pues, lo aplico ya con mis herramientas", explica.

Su posición es especialmente crítica cuando la inteligencia artificial sustituye directamente el trabajo de profesionales en proyectos institucionales o culturales. "Yo restringiría el uso de la IA", sostiene.

La taza con la imagen de la Virgen de la Soledad que La Crónica de Badajoz regala a sus lectores está diseñada por Luis Fano. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La razón, explica, no está únicamente en quién genera una imagen, sino en quién tiene capacidad para valorar si esa imagen es apropiada. "Un cartel lo puede generar cualquiera. Decidir que un cartel es bueno, adecuado o no para un tipo de evento, ahí está el problema que nos vamos a encontrar", advierte.

Por eso considera importante que detrás de determinados proyectos haya profesionales capaces de aportar criterio visual: "Yo diría no. Aquí que se presenten cosas que no están generadas por IA. Que haya profesionales detrás".

Una necesidad constante de crear

Si hay una palabra que define la relación de Luis Fano con su profesión, esa es crear. Él mismo prefiere añadir ese concepto a la habitual dicotomía entre artista y comunicador. "Yo le diría también de creador. Para mí es más importante el hecho de crear lo que sea", afirma.

Esa necesidad se traduce en proyectos profesionales, pero también en trabajos personales. Puede salir a fotografiar la Semana Santa, recorrer Badajoz en busca de personajes o trabajar en una serie de ilustraciones de la ciudad.

Ahora desarrolla precisamente una colección de ilustraciones sobre Badajoz en la que mezcla técnicas tradicionales y digitales: dibuja con rotulador fuera de casa, sobre un cuaderno, y después colorea las imágenes digitalmente. "Estoy mezclando lo analógico con lo digital. Y ya para mí es una motivación", explica.

Tres de las ilustraciones creadas por Luis Fano sobre paisajes de Badajoz. / La Crónica

Después de décadas dedicado al diseño, Fano no habla de una profesión agotada, sino de una inquietud que continúa intacta. "La necesidad de estar siempre creando algo, haciendo algo. Que visualmente me motiva casi todo realmente", afirma.

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Y lo resume de una manera sencilla: "Yo tengo necesidad de crear".