Orgullosos de ser policías locales en Badajoz

Nombres y número de placa distintos, pero un sentimiento compartido: orgullo de ser policías locales. La Policía Local de Badajoz ha entregado este martes sus medallas y distinciones coincidiendo con el día de su patrona, la Virgen de la Soledad, en un acto en el teatro López de Ayala. Aunque solo algunos agentes se han subido al escenario para ser condecorados por actuaciones destacadas, el reconocimiento se ha extendido a toda la plantilla por su compromiso, su labor diaria y su entrega en los momentos más difíciles.

Entre los distinguidos están Manuel Arahuete y José Manuel Couto, de Giapol, que consiguieron interceptar un lanzagranadas a dos motoristas que circulaban por el Cerro de Reyes; el inspector Jesús González y los agentes Eloy Falero y José Manuel Borrallo, que tras una persecución lograron detener, lanzándose al río Guadiana, a un varón con varias requisitorias judiciales e implicado en presuntos hechos violentos ocurridos en la ciudad; y Javier Lozano, que intervino en una reyerta con armas de fuego y redujo al sospechoso son algunos de los policías locales que recibieron la medalla por sus méritos. Todos pusieron en riesgo su integridad por cumplir con su función, pero ninguno vio el peligro en ese momento. «Estás haciendo tu trabajo», reconocía Eloy Falero con humildad.

Además de a ellos, se ha reconocido a miembros de otros cuerpos de seguridad y personal civil por su apoyo y se entregó a Marcelino Núñez, responsable de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en Extremadura, su continúa colaboración.

Marcelino Núñez, responsable de la Aemet, tras recoger el reconocimiento honorífico junto al alcalde de Badajoz y el superintendente. / David Guilherme

El alcalde, Ignacio Gragera, ha querido destacar el papel de toda la plantilla durante las últimas borrascas, con jornadas de intenso trabajo , horas de «desvelo» y desalojos. «Gracias por dedicar vuestras vidas a esta ciudad», les dijo.

Este año se cumple el 180 aniversario de la creación de la Policía Local en Badajoz -empezó solo con 5 agentes- y está previsto conmemorar la efeméride de manera especial, según avanzó el alcalde.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha señalado que los agentes distinguidos ponen rostro y relato a la labor diaria del conjunto de la Policía Local, "detrás de la que hay muchas horas de formación y trabajo".

Además, ha mostrado su compromiso para que los policías locales estén cada día "mejor preparados, tengan más recursos y den una respuesta más eficaz a los ciudadanos".

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Al acto han asistido también el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, la concejala de Policía Local, Gema Cortés, el superintendente, Rubén Muñoz, la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, el general jefe de la Guardia Civil, Andrés Velarde, y la jefa superior de Policía, Elisa fariñas, entre otras autoridades civiles y militares.