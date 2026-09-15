Los Premios Empresario de Badajoz celebran las dos décadas de La Crónica e inician la búsqueda de candidatos

La Crónica de Badajoz celebra en 2026 sus 20 años de historia y lo hará también con una nueva edición de una de sus citas más consolidadas con el tejido económico de la provincia. Los Premios Empresario de Badajoz regresan el próximo 14 de octubre para reconocer a empresas, empresarios y autónomos que destaquen por su trayectoria, capacidad de innovación, crecimiento o contribución al desarrollo económico y social.

La XVI edición repite como escenario el Edificio Ibercaja de Badajoz, que volverá a reunir a representantes del mundo empresarial, institucional y social de la provincia en una gala en la que se reconocerá a los nuevos galardonados.

Con la convocatoria ya en marcha, La Crónica de Badajoz anima a empresas, empresarios y trabajadores autónomos de toda la provincia a presentar sus candidaturas y contribuir así a localizar iniciativas, trayectorias y proyectos que merezcan ser reconocidos en esta edición.

Fotogalería | Photocall de la gala XV Premios Empresario de Badajoz / Santi García

Cinco categorías y un Premio Especial

Los premios mantienen las cinco categorías que permiten representar realidades empresariales muy diferentes.

El Premio Empresario del Año constituye el principal reconocimiento y distingue una trayectoria especialmente relevante por su aportación al desarrollo económico y empresarial de la provincia.

El Premio Iniciativa Empresarial está destinado a proyectos recientes que sobresalgan por su innovación, crecimiento o capacidad para abrir nuevas oportunidades de negocio.

El Premio Trayectoria Empresarial reconoce carreras prolongadas que hayan dejado una huella destacada en su sector y en el territorio.

La categoría Pyme distingue a pequeñas y medianas empresas que destaquen por su evolución, generación de empleo, internacionalización, innovación o capacidad de transformación.

El Premio Autónomo busca poner en valor el esfuerzo de quienes desarrollan su actividad empresarial por cuenta propia, tanto en las ciudades como en los municipios de la provincia.

Finalmente, La Crónica de Badajoz entrega un Premio Especial que no está sujeto a la deliberación del jurado.

Las candidaturas serán posteriormente valoradas por un jurado liderado por Ascensión Martínez Romasanta, directora del periódico líder de la prensa gratuita extremeña, formado por representantes del ámbito empresarial, económico e institucional, que elegirá a los protagonistas de la edición de 2026.

Los reconocimientos de 2025

En la pasada edición, Joaquín Pérez Arroyo recibió el Premio Empresario del Año; Somomu, el de Iniciativa Empresarial; Manuel Carmona, de Mecanización Extremeña, el Premio Trayectoria; Urbasa, el Premio Pyme; y Carmen García Mena, el Premio Autónomo.

La gala concedió además un Premio Especial a título póstumo a Antonio Masa Godoy, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su papel en el asociacionismo empresarial extremeño.

Una convocatoria abierta al tejido empresarial

La nueva edición vuelve ahora a mirar al conjunto de la provincia para descubrir empresas consolidadas, nuevos proyectos, negocios familiares, autónomos y empresarios con historias capaces de representar la diversidad y el dinamismo de la economía pacense.

El próximo 14 de octubre, coincidiendo con un año especialmente significativo por el 20 aniversario de La Crónica de Badajoz, el Edificio Ibercaja volverá a acoger la entrega de unos premios que buscan poner nombre y rostro a quienes contribuyen cada día a generar actividad, empleo y oportunidades en la provincia.