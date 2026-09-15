La Soledad ya tiene el bastón de mando como Alcaldesa Perpetua y Honorífica de Badajoz

La Catedral de Badajoz se ha quedado pequeña este martes para acoger a los numerosos pacenses que han querido acompañar a Nuestra Señora de la Soledad en el día en que se materializa su nombramiento como Alcaldesa Perpetua y Honorífica de la ciudad. Durante la eucaristía que pone fin a su novena, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha entregado a la patrona el bastón de mando, en un acto cargado de simbolismo al que ha asistido una amplia representación de la sociedad civil, militar, municipal y religiosa de la ciudad.

El acto ha contado con una amplia representación de la sociedad civil, militar, municipal y religiosa de Badajoz. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el delegado episcopal para las Hermandades y Cofradías en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, José Luis García Orio-Zabala de la Maza; la presidenta de la Junta de Cofradías y Hermandades de Badajoz, Laura Alzás, y el hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, Francisco Javier Gutiérrez, 'Guti'.

La eucaristía comenzaba a las 19.00 horas y ha estado presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien en su intervención de bienvenida ha destacado la importancia de una jornada que supone un reconocimiento a la vinculación histórica de la patrona con la ciudad de Badajoz.

60 años después

El nombramiento de Nuestra Señora de la Soledad como Alcaldesa Perpetua y Honorífica de Badajoz llega después de que la Hermandad de la Soledad promoviera el correspondiente expediente ante el Ayuntamiento.

Aunque desde 1966 ya existía la consideración de la Virgen de la Soledad como patrona perpetua de Badajoz, no existía hasta ahora un documento oficial que acreditara esta condición.

Seis décadas después, la hermandad inició el expediente para formalizar este reconocimiento, una propuesta que contó con el respaldo del equipo de gobierno municipal. El pasado 9 de septiembre, el Ayuntamiento de Badajoz aprobó por unanimidad, en un pleno extraordinario, el nombramiento de Nuestra Señora de la Soledad como Alcaldesa Perpetua y Honorífica de la ciudad.

La distinción tiene un carácter simbólico y reconoce la profunda vinculación histórica, religiosa y cultural de la patrona con Badajoz.

La sesión plenaria contó con la presencia de representantes de la Hermandad de la Soledad y de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. El acuerdo puso fin al procedimiento iniciado tras la solicitud formal presentada por la hermandad y respaldada por los correspondientes informes municipales.

Durante el pleno se repasó la relación de la Virgen de la Soledad con Badajoz desde los orígenes de su cofradía, constituida en 1664, así como la construcción de su primera ermita, en 1675. También se recordaron otros acontecimientos que han contribuido a consolidar su presencia en la historia, las tradiciones y el patrimonio religioso y cultural de la capital pacense.

El bastón de mando, símbolo del nombramiento

El nombramiento ha tenido este 15 de septiembre su culminación durante la eucaristía con la que finaliza la novena de la Soledad. En el transcurso de la celebración, la patrona de Badajoz ha recibido oficialmente el bastón de mando que simboliza su condición de Alcaldesa Perpetua y Honorífica.

Tras ser bendecido por el arzobispo, ha sido el propio alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha entregado el bastón a la Virgen durante la celebración religiosa.

La imagen de Nuestra Señora de la Soledad luce desde este martes el bastón de mando junto a la medalla de los concejales, otro elemento cargado de simbolismo que refuerza su incorporación honorífica a la corporación municipal.

De este modo, la patrona de Badajoz queda vinculada de manera permanente y simbólica a la corporación municipal tras el acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento.

La Soledad volverá a recorrer las calles de Badajoz

La jornada tendrá además un segundo momento especialmente esperado por los pacenses. Una vez finalizada la celebración religiosa, la Virgen de la Soledad volverá a procesionar por las calles de Badajoz como Alcaldesa Perpetua y Honorífica.

La patrona saldrá de la Catedral ataviada con sus mejores galas y sobre su paso de palio, en una procesión que pondrá el broche de oro a una jornada histórica para la Hermandad de la Soledad y para la ciudad.

Uno de los primeros momentos del recorrido tendrá lugar ante el Ayuntamiento de Badajoz. Los capataces dirigirán el paso hasta la puerta del Consistorio, donde la hermandad realizará una muestra de agradecimiento por el nombramiento de la Virgen como Alcaldesa Perpetua y Honorífica.

Después, la procesión continuará su recorrido hasta la ermita de la Soledad, donde concluirá una jornada que quedará marcada en la historia reciente de Badajoz.