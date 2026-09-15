Tres horas esperando por la Soledad: La Crónica de Badajoz agota sus 500 tazas en media hora

A las seis de la mañana, cuando todavía faltaban tres horas para que comenzara el reparto, Julián Pintiado Romero ya esperaba frente a la sede de La Crónica de Badajoz, en la plaza de España. Había salido temprano de su casa en la plaza de Portugal con un único objetivo: conseguir una de las 500 tazas con la imagen de la Virgen de la Soledad que el periódico regalaba este martes, 15 de septiembre, a sus lectores con motivo de su 20 aniversario.

A las 8.45 horas, un cuarto de hora antes de comenzar la entrega, la fila ya bajaba desde la plaza de España por la calle Zurbarán, con numerosos pacenses esperando junto a la fachada del Banco Santander. La respuesta superó las expectativas y convirtió durante la primera hora de la mañana el entorno de la catedral en un pequeño punto de encuentro de devotos de la Patrona y lectores del periódico.

El ritmo fue frenético. A las 9.15 horas, la gran cola inicial ya se había disipado y los últimos interesados comenzaron a llegar a cuentagotas. Poco después, sobre las 9.30 horas, se habían agotado las 500 tazas.

Cada uno de los lectores se marchó con su regalo y su ejemplar de La Crónica de Badajoz. Minutos después, la estampa se trasladó a las terrazas de San Francisco, donde varios vecinos desayunaban con la caja de la taza sobre la mesa.

"Me llevo la Soledad"

El más madrugador de todos fue Julián Pintiado Romero, de 71 años. A las 5.30 ya estaba levantado y media hora después se encontraba en la plaza de España. Cuando llegó no había nadie. Después fueron llegando los siguientes y, entre charla y charla, las horas de espera se hicieron más llevaderas: "Hemos estado hablando y haciendo tiempo", contaba.

Había una razón especial para levantarse tan temprano: su hija, de 31 años, se llama Soledad y quería conseguir una taza con la imagen de la Patrona.

Pintiado es además un lector habitual de La Crónica. Suele recoger el periódico en el Ayuntamiento de Badajoz e incluso coge más de un ejemplar para compartirlo después con sus conocidos cuando se sienta en los bancos de San Francisco. Este martes cambió su rutina por un buen motivo: "Va a merecer la pena porque me llevo la Soledad", decía minutos antes de recibir su regalo.

Desde San Fernando para sorprender a su mujer

Entre los primeros también estaba Antonio Prieto, vecino de San Fernando y otro devoto de la Patrona. Madrugar, en su caso, no es algo excepcional. Sale habitualmente sobre las cinco o las cinco y media de la mañana para caminar y este martes aprovechó su recorrido para acercarse hasta la sede de La Crónica. La taza tenía también destinataria. "Para mi mujer", respondía al preguntarle para quién quería llevársela. Ella ni siquiera sabía que estaba esperando desde primera hora ante el periódico: "La sorpresa es cuando llegue a casa con ella y la vea encima de la mesa", contaba.

Una taza para su nieto Adrián

Julián Fonseca llegó alrededor de las 6.50 horas y encontró ya a varios pacenses esperando. Para él, las casi dos horas de espera que todavía tenía por delante tampoco suponían demasiado sacrificio. La razón se llama Adrián y tiene cuatro años. "Yo por mi nieto me voy a lo que haga falta", decía.

Fonseca mantiene desde hace décadas una estrecha vinculación con la Semana Santa. Durante más de 30 años perteneció a la cofradía de Nuestro Padre Jesús de Jerez de los Caballeros y esa tradición ha ido pasando de generación en generación. Primero a su hijo y ahora también al pequeño Adrián. "Va de padre a hijo. En este caso, abuelo, hijo y nieto", explicaba.

También esperaba Guadalupe Rubio, que acudió acompañada de su marido y de una de sus hijas. La familia mantiene una estrecha relación con la hermandad y la propia hija mayor de Guadalupe se llama, precisamente, Soledad. "Somos de la hermandad de toda la vida. Somos devotos de la Virgen", explicaba. Los tres hicieron cola para poder llevarse una taza cada uno, respetando la norma de una unidad por persona. "Es lo lógico. No es normal que venga uno y se lleve cinco. Es una por persona y es lo que hay que respetar", defendía mientras esperaba su turno.

La devoción también tiene 17 años

La cola no estaba formada únicamente por personas mayores. Entre quienes esperaban se encontraba también Javi Toro, de 17 años, que llegó aproximadamente a las 8.30 horas. "Me gusta la Virgen de la Soledad, soy devoto y quería hacerme con la taza", explicaba.

Javier pertenece a las hermandades de Veracruz, San Roque y la Soledad y defendía que este tipo de iniciativas ayudan también a mantener y difundir las tradiciones de la ciudad. "Es una iniciativa bonita que yo creo que se tendría que hacer más", afirmaba.

El joven estudia en Cáceres y este martes, con una jornada en la que apenas tenía una hora de clase, optó por quedarse en Badajoz para recoger la taza.

También María José de la Soledad Pérez y Toni Corchado se sumaron a la cola. "Tazas tenemos muchas en casa, muchísimas, pero esta lleva a la Virgen", explicaba María José. Toni, por su parte, destacaba también su vínculo con el periódico y con la Patrona: "Suelo coger La Crónica todas las mañanas y, además, somos de la cofradía de la Patrona. Nos hacía ilusión tenerla".

Un regalo por los 20 años de La Crónica

La iniciativa forma parte de las actividades con las que La Crónica de Badajoz celebra durante 2026 su 20 aniversario y pretende agradecer la fidelidad de sus lectores con un objeto especialmente vinculado a la ciudad.

La taza lleva una ilustración de la Virgen de la Soledad, Patrona de Badajoz, realizada y firmada por el diseñador gráfico Luis Fano.

Las 500 unidades han sido realizadas en los talleres de artes gráficas de Sercom, centro especial de empleo de Plena Inclusión Montijo, y la iniciativa cuenta con el patrocinio de Grupo Río Badajoz, que celebra este año su 50 aniversario, Comercial de Bebidas Carballo y la tienda Cosas de Dios.

El éxito de la iniciativa fue tal esta mañana que algunos lectores llegaron incluso a preguntar si podían comprar otra taza una vez agotadas las existencias.