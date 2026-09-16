En Montesinos 22
Carlos Gata lleva su humor sobre el tren de Extremadura a Badajoz
El imitador pacense, reconocido como mejor imitador amateur de España en 2022, ofrecerá este miércoles el monólogo con entrada libre hasta completar el aforo
El humor y las imitaciones de Carlos Gata llegan este miércoles, 16 de septiembre, a Badajoz con ‘Tren a Extremadura’, un monólogo en el que el comunicador e imitador pacense pone su particular sentido del humor al servicio de uno de los temas más recurrentes de la actualidad extremeña: el tren.
El espectáculo se celebrará a las 19.30 horas en el edificio Montesinos 22 de Badajoz, sede en la ciudad de Fundación Caja Badajoz, y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.
Durante el monólogo, Carlos Gata combinará el humor y la actualidad con un amplio repertorio de imitaciones para ofrecer una visión en clave cómica del tren de Extremadura. El artista cuenta con un catálogo de más de un centenar de personajes y voces que forman parte de sus actuaciones.
Carlos Gata, de Badajoz a ‘Got Talent’
Carlos Gata es un imitador y comunicador nacido en Badajoz que en 2022 fue reconocido como mejor imitador amateur de España en una gala celebrada en el Teatro Callao City Lights de Madrid.
A lo largo de su trayectoria ha desarrollado trabajos en medios de comunicación como Canal Extremadura y Espejo Público, de Antena 3. Además, este año ha formado parte del elenco de participantes de la undécima temporada de ‘Got Talent España’, uno de los principales escaparates televisivos para artistas y talentos de todo el país.
Con ‘Tren a Extremadura’, Gata regresa a su ciudad para ofrecer un espectáculo que une imitación, monólogo y humor en torno al ferrocarril extremeño, un asunto especialmente presente en la conversación social de la región.
- ¿Qué nuevas tiendas abrirán en el centro comercial Conquistadores de Badajoz? Éstas son las propuestas ciudadanas
- El centro comercial Conquistadores de Badajoz cambia su imagen y anuncia nuevas tiendas
- El valverdeño Raúl Torres, ganador del Concurso de Cortadores de Jamón de Badajoz
- Badajoz viaja a 1809 con la recreación histórica del Baile de la Alianza
- Encuentran muerto en su domicilio de Badajoz al periodista Juan Vega
- Solo uno de los hermanos participa en la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas
- Ni verde ni blanca ni negra
- Galería | Así han quedado los coches que se han quemado esta madrugada en Badajoz