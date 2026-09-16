El Casco Antiguo de Badajoz lanza un Portal de Empleo para conectar a empresas y trabajadores

La Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (AECAB) ha puesto en marcha el Portal de Empleo Casco Antiguo, una iniciativa desarrollada en colaboración con el Servicio de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo con la que pretende facilitar la conexión entre los negocios del barrio y las personas que buscan una oportunidad laboral.

Desde AECAB explican que el objetivo de esta iniciativa es "dinamizar el comercio local, conectar el talento de la ciudad con los negocios del barrio e impulsar la contratación de proximidad".

El potencial humano del Casco Antiguo

La asociación considera que el Casco Antiguo de Badajoz cuenta con unas características que van más allá de su patrimonio y su actividad comercial. "Nuestro Casco Antiguo tiene un valor único, no solo patrimonial y cultural, sino también humano y comercial", señala la nota de prensa remitida por la dinamizadora de AECAB, Laura Alonso.

Con este nuevo recurso, la asociación quiere contribuir a que el barrio recupere su papel como espacio de oportunidades: "Queremos que el barrio vuelva a ser un motor de oportunidades", apunta AECAB.

Fotografía de la personas caminando por la plaza de España de Badajoz. / Andrés Rodríguez

El portal nace además con una finalidad práctica para los establecimientos de la zona. Según explica la asociación, se trata de "una herramienta pensada para ayudarnos entre todos, para que el pequeño comercio encuentre el personal que necesita sin complicaciones y para que el talento local se quede aquí, llenando de vida nuestros negocios".

Cómo pueden publicar las ofertas

Las empresas del Casco Antiguo de Badajoz que necesiten incorporar personal podrán hacer llegar sus vacantes a AECAB a través del correo electrónico empleo.aecab@gmail.com. Una vez recibidas, las ofertas serán publicadas en las redes sociales de la asociación: Instagram AECAB y Facebook Centro Comercial Abierto Casco Antiguo Badajoz.

De esta manera, el nuevo Portal de Empleo Casco Antiguo pretende convertirse en un punto de conexión entre las necesidades de contratación de los negocios y los candidatos interesados en trabajar en la zona.

Los candidatos pueden enviar ya su currículum

La iniciativa también está dirigida a las personas que buscan empleo o quieren mejorar sus oportunidades profesionales en el Casco Antiguo. Los candidatos interesados en enviar su currículum ya pueden hacerlo a través del portal del Servicio de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo del Ayuntamiento de Badajoz. Estos currículums serán compartidos directamente con las empresas.

La colaboración con este servicio municipal aporta, además, un respaldo global tanto para las empresas como para las personas que buscan una oportunidad laboral. Según AECAB, Eva Martínez, desde el Servicio de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo, proporciona "un respaldo integral en la gestión".

Este asesoramiento incluye apoyo a los empresarios "a la hora de definir sus perfiles" y también a los demandantes de empleo "que buscan mejorar su empleabilidad o emprender sus propios proyectos en el barrio".

Con el lanzamiento del Portal de Empleo Casco Antiguo, AECAB apuesta así por reforzar la relación entre comercio, empleo y talento local, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades para los negocios y para las personas vinculadas al barrio.