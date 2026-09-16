El flamenco toma El Hospital Centro Vivo con nuevas conferencias y reconocimientos

La Diputación de Badajoz ha presentado el VIII Aula de Flamenco que organiza junto a la Universidad de Extremadura. Una iniciativa que combinará durante los próximos meses conferencias, actuaciones y reconocimientos en torno a este arte. Como novedad, dos de las sesiones se trasladarán este año a El Hospital Centro Vivo, mientras que el programa mantendrá su apuesta por acercar el flamenco al público.

El vicepresidente de la institución provincial, Juan María Delfa, ha asegurado que seguirán dándole continuidad al flamenco “desde el conocimiento, la investigación y, sobre todo, desde el respeto a quienes hacen de este arte una profesión”. En ese sentido, ha repasado los logros de los últimos años, como son el “haber sido pioneros en llevar el flamenco a la formación pública especializada en Extremadura o 'Pasión por el Flamenco', que ha llevado a artistas de la provincia a escenarios internacionales”.

En cuanto al balance de la iniciativa, Jesús Conde, adjunto al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y director del Aula, ha hablado sobre la participación de la región en este "patrimonio artístico de primer orden”. Por esto, ha dicho, hacía falta “una relación consolidada entre la sociedad y el ámbito académico de primer nivel”.

Por su parte, Jesús Ortega, coordinador artístico, ha confirmado que el flamenco llegó para quedarse “en el debate y en las clases”, y ha repasado la variedad de temas que se han abordado durante estos siete años anteriores como el baile, el cante, la guitarra o las cuatro ponencias que se incorporan este año, unidas a las intervenciones artísticas y los dos reconocimientos.

Este año, en El Hospital Centro Vivo

Como novedad para esta edición, la Diputación de Badajoz traslada dos de las conferencias a su centro cultural y social más representativo, El Hospital Centro Vivo. Todas se seguirán retransmitiendo en directo por Youtube, incluidas las de la nueva ubicación, y mantendrán la entrada libre presencial, sin coste alguno.

El 'Aula' de este año dará comienzo el 8 de octubre, con José María Velázquez Gaztelu y Domingo González Lavado abordando 'El flamenco de Extremadura en rito y geografía del cante'. El 22 de octubre, Marta Carrasco Benítez hablará de 'Antonio ‘El Bailarín’ y la memoria coreográfica: 30.º aniversario de su muerte'. Y el 19 de noviembre, Domingo González Lavado regresará al Aula con 'El mercado del flamenco y el flamenco de mercado'.

Noticias relacionadas

La programación continuará el 10 de diciembre con Juan José Téllez y ‘Camarón de la Isla: vida, mito y legado. 75.º aniversario de su nacimiento’. Ese mismo día se celebrará la entrega de los Premios a la Excelencia, con el reconocimiento a Enrique 'El Extremeño', por su trayectoria en el cante flamenco, y a José Carlos Plaza, en la dirección escénica.