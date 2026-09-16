Los grandes solistas protagonizan un concierto extraordinario de la Banda Municipal de Música de Badajoz

La Banda Municipal de Música de Badajoz ofrece en la tarde de este miércoles un concierto extraordinario bajo el título Grandes Solistas. El escenario sobre el que se subirán los músicos es el Teatro López de Ayala. En este recital que comenzará a las 19.30 horas, actuarán como solistas Eduardo Nogueroles a la tuba y el joven pianista pacense Rafael Álvarez-Buiza Avakimyan.

Vicente Soler Solano dirigirá un nuevo concierto de la banda con la participación protagónica de los músicos mencionados. Como ya es habitual, Emilio González Barroso será el presentador de la velada.

Concierto con dos partes

La primera parte del concierto comenzará con Las Dos Palomas (Suite-Ballet), de André Messager. Continuará con el Spanish Concerto for Solo Tuba, de Eduardo Nogueroles, que permitirá escuchar al propio compositor como solista de tuba, acompañado por la banda. La obra contará con la participación de la bailaora Rosa María Reguera e incluye Farruca, La Tarara y Jota.

La segunda parte estará dedicada a dos grandes páginas del repertorio sinfónico. La banda interpretará Rhapsody in Blue, de George Gershwin, con Rafael Álvarez-Buiza Avakimyan como pianista solista, y Vals (Suite Masquerade), de Aram Khachaturian.

Los solistas

Eduardo Nogueroles, nacido en 1972, desarrolla una amplia trayectoria como intérprete, profesor, compositor y director musical. Es docente en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia y en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (Esmar) de tuba y bombardino. Además, es miembro del Spanish Tuba Quartet. Su actividad profesional le ha llevado a actuar y dirigir en numerosos países y a colaborar con destacadas formaciones españolas e internacionales.

Por su parte, Rafael Álvarez-Buiza Avakimyan, nacido en Badajoz en 2010, es un joven pianista que, pese a su corta edad, cuenta con numerosos premios nacionales e internacionales obtenidos en concursos celebrados en España, Italia, Suiza, Armenia, Bulgaria, Polonia, Inglaterra y Serbia. Su trayectoria combina la formación académica con una intensa experiencia escénica y su participación en festivales y concursos internacionales.

El concierto supone así un encuentro entre experiencia y juventud y ofrece al público pacense un programa que combina grandes obras del repertorio para banda sinfónica con el protagonismo de dos instrumentos solistas: la tuba y el piano.

Las entradas están agotadas y se han entregado mediante invitaciones que se han recogido en el Teatro López de Ayala.