Incendian contenedores de madrugada en Badajoz y las llamas afectan a varios vehículos

Los incendios intencionados vuelven a marcar una madrugada en Badajoz. Varios contenedores han ardido esta madrugada en la calle Pedro Balas, en la barriada de Ciudad Jardín.

Según ha confirmado Policía Nacional a este diario, el incendio se produjo en torno a las tres de la madrugada, y las llamas alcanzaron el entorno de los contenedores y provocaron daños en elementos próximos, como árboles y coches aparcados en la vía.

Los bomberos sofocan las llamas en la calle Pedro Balas, en Badajoz. / LA CRÓNICA

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance de los desperfectos ni sobre el número exacto de vehículos afectados. Tampoco se ha informado de daños personales.

Diez vehículos la madrugada anterior

Este nuevo episodio se produce solo 24 horas después de otra madrugada especialmente complicada en Badajoz, cuando fueron incendiados hasta diez vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad, dos de ellos también en la barriada de Ciudad Jardín.