¡Atención, golosos! Estas son las mejores tartas de queso de Badajoz según los pacenses

Es la tarta que conquista por méritos propios corazones, paladares y estómagos. La tarta de queso es la estrella de la carta de postres de todo aquel local que la sirve. Su textura y versatilidad son sus armas en esta batalla.

En este artículo vamos a hacer un recorrido por las mejores tartas de queso de la ciudad... según los propios pacenses. En los siguientes establecimientos, los chefs han sabido crear auténticas delicias que harán que se te olviden todos los males mientras tengas en la mano una cuchara de postre.

Origen Bouquets House

Si eres amante de la tarta de queso estilo 'la Viña' no puedes dejar de visitar esta hamburguesería. Llama la atención la cantidad de comensales que acuden a este local especialmente por su tarta de queso. «Para mí es un imprescindible, está increíble, y tiene la temperatura perfecta», afirma Sandra Díaz, fan de esta tarta y, además, cocinera de profesión. Con el corazón deshecho y un potente sabor a queso, es la guinda perfecta a una comida o una cena de absoluto placer.

Malahierba

Tarta de queso payoyo. Esta es la especialidad de Malahierba, la pequeña tapería de la calle San Juan en la que es recomendable reservar siempre que se desee ir. El ingrediente principal de esta tarta, fuerte y con un ligero toque picante, hace que tenga un sabor característico. También se deja sentir en la textura, sin duda diferente a las tartas de otros establecimientos. «Nunca había probado una tarta como esta. Es diferente, riquísima, a mí me encanta», dice José Enrique Pérez, cliente.

La Marmita

Esta tarta de queso no lleva gluten y, por encargo, puede realizarse también sin lactosa. No lleva galletas, la clave de esta tarta es la mezcla de quesos, la cantidad de huevos y yemas y el tiempo de horneado. «Es súper cremosa, es suave y tiene una textura y un sabor espectaculares», afirma María Valle, una de sus adeptas. El amor que le pone su repostera, Sandra Hernández, es sin duda lo que le da el toque especial.

Tarta de queso de La Marmita. / LA CRÓNICA

La Casona Alta

«Cuando la pedí por primera vez no me esperaba algo tan bueno. Desde entonces siempre que vengo, cae», asegura Alejandro González. La carta de La Casona Alta tiene su guinda en la tarta de queso casera que sale de esta cocina. Con el punto justo de cremosidad que hace que se te haga la boca agua y un sabor potente pero no excesivo, esta tarta merece un lugar en el listado de recomendaciones. Una delicia gastronómica en un marco de ensueño.

La Galería

La Galería es un paraíso gastronómico para los amantes del dulce. Ya sea a la hora de la merienda o a cualquier otra del día, las especialidades de La Galería merecen saltarse la dieta. La tarta de queso de este establecimiento es cremosa y muy ligera. En cada bocado demuestra el saber hacer de las manos de Marga, la repostera al cargo. «Me dejo llevar por las propuestas de La Galería pero al final, acabo volviendo siempre a su tarta de queso», dice David López.

No ni ná Gastrobar

«Es como una deconstrucción, pero está buenísima. No es la típica tarta de queso que sabe a nata, sabe a queso, queso», dice Gloria Marabé, comensal del restaurante. La de No ni ná Gastrobar es una de las sorpresas de esta lista. La tarta de este establecimiento tiene un ingrediente sorpresa que hace que la ames o la odies: el algodón de azúcar que cubre el alimento principal. Todo originalidad.