Pedro Salazar: «Ser el primer extremeño gitano en ganar Mr Gay España sería un honor»

Mucha ilusión, preparación y algunos nervios. Con esos ingredientes en la maleta se presentará Pedro Salazar al concurso Mr Gay España 2024, un certamen que se enmarca dentro de las celebraciones del Orgullo en Madrid.

La gala, dice la organización, promete ser una noche inolvidable con actuaciones y momentos emocionantes. Mr Gay España es ya una plataforma consolidada para promocionar la salud sexual, la igualdad y la visibilidad del colectivo LGBTI. Este año ponen el foco en la comunidad internacional, dando visibilidad a la situación en los 64 países donde la homosexualidad se sigue considerando delito. Salazar representa a Extremadura en la decimoséptima edición del concurso, que se celebrará este viernes en la plaza de España de la capital pacense.

¿Quién es Pedro Salazar?

Este joven es natural de Ribera del Fresno y tiene 27 años. En la actualidad trabaja como dependiente. Su principal afición son la cocina, el fútbol, viajar y el baile. «Siempre he querido vivir esta experiencia», afirma el candidato.

Apasionado del flamenco, Pedro valora profundamente sus raíces gitanas y su lugar de nacimiento, Extremadura. «Ser el primer extremeño gitano en ganar Mr Gay España sería un honor. Quiero ser un ejemplo para todos los jóvenes que sufren en soledad miedos o inseguridad, y que vean en mí un referente a seguir».

Pedro apoya la campaña 'Orgullo en mi Pueblo' con el objetivo de que los niños y niñas crezcan en libertad, sin prejuicios y siendo ellos mismos. «Conozco personas en mi pueblo que aún no han salido del armario por miedo a las represalias y al qué dirán. Me encantaría tener visibilidad en Extremadura y ayudar a los jóvenes a encontrarse, a no tener miedo y a ser ellos mismos. No hay nada más sagrado que la libertad, y por eso lo tengo tatuado en la piel».